Gozzano - In occasione della 31° edizione della Mostra della Camelia, sabato 25 e domenica 26 marzo, in piazza Matteotti a Gozzano, con l'Associazione Culturale Experience, approda Assaggia l'Italia, specialità da tutta Italia nel centro novarese con profumi e sapori da varie regioni: dai piemontesissimi hamburger di fassona, passando per il tradizionale fritto misto per arrivare all'imperdibile aperitivo veneto. E ancora panini con il lamprepolpo, piadine, dolci artigianali, gnocco fritto , specialità calabresi, crepes francesi dolci e salate, hot dog, centrifughe di frutta fresca e ancora cremoso gelato. Il tutto accompagnato da ottime birre artigianali. Sabato alle 10 verrà inaugurata la Mostra della Camelia, ospitata nelle bellissime sale affrescate della sede municipale di Palazzo Ferrari Ardicini e nel suo parco, sarà articolata in tre sezioni espositive: “fiori recisi”, “composizioni” (camelie con altri fiori di primavera) la cui partecipazione è aperta a tutti e “piante in vaso” (stands floreali allestiti da florovivaisti). Alle 16,30 prenderà il via lo street food che, con musica e tante sorprese, andrà avanti fino alle 21,30. Chi vorrà, potrà fermarsi in piazza a mangiare, chi invece preferisce l'intimità di casa, potrà usufruire del servizio di asporto. Dalle 15.00 sarà possibile incontrare un magico trampoliere e per tutti i bambini giochi in piazza con Wanda Circus.Musica e intrattenimento fino alle 21,30. Domenica 20 marzo, dalle ore 10.00, appuntamento con la fiera degli hobbisti con esposizione e vendita di prodotti relativi al settore vivaistico. Dalle 11,00 aprono anche a pranzo le cucine degli invitanti food truck: niente è meglio di mangiare all'aperto con i primi caldi raggi di primavera! Animazione per bambini tutto il giorno. Alle ore 14.30, da non perdere la " Biciclettata in fiore " per le vie del paese. Alle ore 15.30, nella Chiesa di Santa Marta, si svolgerà “Incontriamoci in orchestra” un laboratorio musicale e creativo dei ragazzi dell’ I.C. Pascoli con “Emisferi Musicali”, al termine del quale avverrà la premiazione delle più belle composizioni floreali. Alle 17,00 imperdibile spettacolo con sputafuoco a cura di “Wanda Mito fammi sognare”. L'evento Street food è patrocinato dal Comune di Gozzano. Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook Birriamofestival. Esiste un modo migliore per festeggiare l'arrivo della primavera?

