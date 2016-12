Alto Vergante - Le vacanze estive non potrebbero iniziare meglio nell'Alto Vergante. Per la prima volta a Brovello Carpugnino (VB) approda un evento ricco di sorprese. L'Associazione Culturale Experience con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e con il sostegno del Gruppo volontari comunali porterà nella piazza di Via Roma (vicino al parco giochi) una due giorni con eventi per tutte le età. Sabato 6 agosto dalle 12 fino alle 24 (stessi orari domenica) si potranno degustare birre artigianali e piatti prelibati da tutta Italia e non solo: calamari fritti, piadine romagnole, pulled pork, focacce farcite con salumi norcini, ostriche freschissime, curiosi bastoni di carne cotti alla piastra e ancora arrosticini di pecora e pannocchie, specialità piemontesi, patatine belghe, gustosi panzerotti e ancora dolci e cocktail. Oltre all'irresistibile cucina, non mancheranno momenti di divertimento. Al pomeriggio le simpatiche ragazze di Over the Rainbow trasformeranno tutti i bambini presenti in principesse, pirati, supereroi e fatine. Le Guastafeste invece lanceranno sfide tra amici, famiglie o colleghi grazie ai giochi delle olimpiadi acquatiche: pistole ad acqua, gavettoni, secchiate gelate vi faranno tornare bambini anche se avete qualche primavera in più. Munitevi quindi di costumi e asciugamani perché ci saranno grandi battaglie! La sera poi tutti con gli occhi all'insù per vedere alle 21 i trampolieri dell'incantevole spettacolo di Terra e Laghi “la carezza del Gigante”. Artisti di strada, si esibiranno con colori, fuoco e sorprese per grandi e piccini. Domenica le sorprese non mancheranno: oltre allo street food e alle olimpiadi acquatiche, alle 17,30 si esibiranno gli scatenati membri della Dirty Dixie Jazz Band che ci faranno ballare a suon di jazz. In piazza sarà presente anche un punto dell'associazione Sempre con Sissi che distribuirà informazioni e raccoglierà iscrizioni. Il finale sarà poi ricco di colori...fluo con il party più divertente dell'estate! Sotto la luna di agosto tutti i partecipanti potranno scatenarsi dalle 21,30 con il sound di Paolo Bellon. Over the Rainbow realizzerà gratuitamente tribali, fiori, spirali con colori fluo sulla pelle di chi vorrà brillare per tutta la notte! Associazione Experience regalerà un braccialetto a ogni partecipante (fino a esaurimento scorte) per essere ancora più a tema in questa notte magica! In entrambi i giorni i più piccoli potranno poi divertirsi con i gonfiabili, mentre i più grandi si potranno sfidare al tiro a segno. “Per noi è la prima volta in Alto Vergante – spiega il presidente di Experience Devis Castello – l'amministrazione di Brovello Carpugnino ci ha accolti a braccia aperte e siamo sicuri che anche i residenti ci faranno sentire il loro calore. Nei nostri eventi stiamo molto attenti alla qualità dei prodotti offerti e agli spettacoli di intrattenimento. L'estate deve essere un momento di relax e di svago per tutti e siamo sicuri che chi verrà a trovarci si divertirà!”. L'appuntamento più divertente dell'estate è a Brovello Carpugnino, piazza di Via Roma (vicino al parco giochi) sabato 6 e domenica 7 agosto dalle 12 alle 24. L'ingresso è libero e gratuito. Per info: 3385829273

