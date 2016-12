Borgomanero - Tutto pronto per un week end all'insegna della buona cucina e del divertimento a Borgomanero! Per la terza volta dal 22 e 24 luglio ritorna il festival della birra più amato, per l'edizione 2016 ancora più ricco. Associazione Experience insieme alla Pro loco di Borgomanero con il patrocinio del Comune di Borgomanero e con l'appoggio dell'Assessorato al Turismo porterà birrifici artigianali e cucine da tutta Italia con specialità da gustare in un clima di festa ed allegria in via Don Minzoni, proprio davanti alla bocciofila. Durante la kermesse si potranno assaggiare, gnocco fritto, panini gourmet, panzerotti, ostriche e prosecco, curiosi “bastoni” di carne, specialità liguri, arrosticini e pannocchie, carne di fassona, focaccia con salumi umbri ed ancora la baccalà, specialità toscane, panini con il polpo e le irresistibili patatine belghe. Il tutto accompagnato da oltre 50 fresche e profumate birre artigianali. Novità di quest'anno birre provenienti anche da fuori confine, come l'originalissima birra alla clorofilla. L'evento aprirà i battenti alle 18 di venerdì con le cucine già in attività e durerà fino a tarda notte. Al pomeriggio laboratori di degustazione con Fulvio Giublena di Unionbirrai che guiderà i partecipanti in una degustazione di quattro birre, tutte da scoprire (orari 18.00 e 19,00 durata circa 45min, costo 5 euro birre comprese). La sera, a intrattenere con il gioco della seduzione, lo spettacolo di burlesque di Cherry and Carmilla direttamente da Torino. Sabato sarà invece si riderà alla grande con la comicità di Rino Ceronte, famoso trio conosciuto al grande pubblico di Zelig e Ecceziunale Veramente. Domenica lo street food sarà aperto anche a pranzo, quindi si potrà godere tutto il giorno di buona birra e buona cucina. La sera musica folk e irlandese con la band Bards From Yesterday. Inoltre, durante tutta la kermesse, sarà presente la postazione di Over The Rainbow dove le animatrici truccheranno tutti i bambini che lo vorranno a fronte di un'offerta libera. “Siamo molto felici di essere nuovamente a Borgomanero quest'anno con grandi novità – spiega il presidente di Experience Devis Castello – in città l'evento è sempre molto sentito e siamo sicuri che l'offerta per la terza edizione di Birriamo piacerà ancora di più vista la vasta scelta di specialità proposte”. L'appuntamento quindi è per il 22 23 24 luglio. L'ingresso è gratuito Per maggiori informazioni: 3385829273.

Borgomanero - Tutto pronto per un week end all'insegna della buona cucina e del divertimento a Borgomanero! Per la terza volta dal 22 e 24 luglio ritorna il festival della birra più amato, per l'edizione 2016 ancora più ricco. Associazione Experience insieme alla Pro loco di Borgomanero con il patrocinio del Comune di Borgomanero e con l'appoggio dell'Assessorato al Turismo porterà birrifici artigianali e cucine da tutta Italia con specialità da gustare in un clima di festa ed allegria in via Don Minzoni, proprio davanti alla bocciofila. Durante la kermesse si potranno assaggiare, gnocco fritto, panini gourmet, panzerotti, ostriche e prosecco, curiosi “bastoni” di carne, specialità liguri, arrosticini e pannocchie, carne di fassona, focaccia con salumi umbri ed ancora la baccalà, specialità toscane, panini con il polpo e le irresistibili patatine belghe. Il tutto accompagnato da oltre 50 fresche e profumate birre artigianali. Novità di quest'anno birre provenienti anche da fuori confine, come l'originalissima birra alla clorofilla. L'evento aprirà i battenti alle 18 di venerdì con le cucine già in attività e durerà fino a tarda notte. Al pomeriggio laboratori di degustazione con Fulvio Giublena di Unionbirrai che guiderà i partecipanti in una degustazione di quattro birre, tutte da scoprire (orari 18.00 e 19,00 durata circa 45min, costo 5 euro birre comp

rese). La sera, a intrattenere con il gioco della seduzione, lo spettacolo di burlesque di Cherry and Carmilla direttamente da Torino. Sabato sarà invece si riderà alla grande con la comicità di Rino Ceronte, famoso trio conosciuto al grande pubblico di Zelig e Ecceziunale Veramente. Domenica lo street food sarà aperto anche a pranzo, quindi si potrà godere tutto il giorno di buona birra e buona cucina. La sera musica folk e irlandese con la band Bards From Yesterday. Inoltre, durante tutta la kermesse, sarà presente la postazione di Over The Rainbow dove le animatrici truccheranno tutti i bambini che lo vorranno a fronte di un'offerta libera. “Siamo molto felici di essere nuovamente a Borgomanero quest'anno con grandi novità – spiega il presidente di Experience Devis Castello – in città l'evento è sempre molto sentito e siamo sicuri che l'offerta per la terza edizione di Birriamo piacerà ancora di più vista la vasta scelta di specialità proposte”. L'appuntamento quindi è per il 22 23 24 luglio. L'ingresso è gratuito Per maggiori informazioni: 3385829273.