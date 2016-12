Domodossola -

Quattro giorni dedicati al buon cibo, con prodotti ed espositori da ogni parte d’Italia, mercatini , compagnie di artisti di strada, concerti, animazione per bambini, laboratori e tante altre sorprese. In piazza Matteotti a Domodossola, l’associazione turistica Pro Loco di Domodossola in collaborazione con il Comitato Insieme per un Dono organizzerà il tradizionale “Giugno Domese” che si svolgerà dal 16 al 19 giugno in occasione della festa patronale della città. La grande novità di quest’anno sarà un grande evento di street food, “Assaggia l’Italia!” che vedrà protagonista la cucina della nostra amata terra. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Experience sarà possibile degustare nelle piazze davanti alla stazione birre artigianali, tipici piatti della cucina italiana e le rinomate pizze del comitato Insieme per un Dono. Il tutto sarà allietato da eventi al pomeriggio e spettacoli serali, da intrattenimento per bambini, artisti di strada, laboratori oltre che da un interessante mercatino di antiquariato, oggettistica, vintage giochi e vinili e da un piccolo mercatino degli hobbysti dislocati nella via principali della città. Uno straordinario percorso culinario si svilupperà durante la kermesse. Per i quattro giorni di manifestazione ( giovedì dalle 16 alle 23,00 – venerdì dalle 11 alle 24,00 - sabato dalle 11 alle 24, 00 e domenica dalle 11 alle 23,30 ) sarà possibile assaggiare il lampredotto, il gustosissimo hamburger di fassona piemontese, le uniche crepes salentine, calamari e verdure fritti, miacce, panzerotti, la crescia umbra, panini con il polpo, specialità abruzzesi, umbre, liguri, toscane e molte altre specialità da tutta Italia. I piatti potranno essere degustati sul posto o a casa con il servizio di asporto. Il tutto sarà accompagnato da birre artigianali.

Per gli appassionati del luppolo lavorato artigianalmente, imperdibili i laboratori di degustazione di birre e per grandi e piccini corsi gratuiti di pasticceria e visual food.

Non mancherà la solidarietà con una pesca benefica per completare la raccolta fondi per l’acquisto della “Scrambler Therapy” per la cura del dolore cronico che verrà donata all’Ospedale San Biagio di Domodossola.

L'ingresso è libero. Vi aspettiamo quindi numerosi per gustare anche la bellezza del “Borgo della Cultura” !