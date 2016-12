Torino. - A Novara ancora non ne esistono, ma forse, dopo questo articolo, a qualcuno solleticherà l'idea. Nascoste (ma non troppo) tra i palazzi storici di Torino, anche in pieno centro, si trovano delle stanze particolari...Nate pochi mesi fa in Italia dopo aver conquistato diverse parti del mondo, nel nostro capoluogo hanno trovato una realtà particolarmente fertile. L’idea è semplice, ma non banale: chiusi in una stanza studiata ad hoc e tematica, minimo in due massimo in otto, i giocatori ricevono le istruzioni introduttive, qualche indicazioni sulla storia e 60 minuti per risolvere enigmi a tema, decifrare codici, aprire lucchetti in quantità e scovare l’ultima delle chiavi per salvarsi. Noi della redazione abbiamo provato Mystery House, realtà di via Po, dove attualmente le stanze sono tre, tutte da scoprire. Alcune sono ispirate alle realtà torinesi, come il museo egizio (Il mistero del Faraone) o al museo del Cinema (la Bomba e la Spia). Luciano, uno dei fondatori, ci accoglie e ci spiega in pochi passaggi cosa dovremo (o non dovremo fare) all'interno della stanza. Partono i 60 minuti e in attimo il tempo vola: tanti gli enigmi da risolvere, ma con un buon team si può superare tutto. Se vi bloccate, avrete comunque a disposizione alcuni aiuti. Esperienza? Sicuramente da ripetere. Il gioco piace soprattutto a chi ha un'età tra i 30 e i 50 anni, anche se può sembrare strano. Esistono anche versioni più semplici per le famiglie e per i ragazzi più giovani. Ma queste stanze non sono solo ludiche, possono rivelare anche aspetti interessanti per le aziende. La realtà di via Po infatti, è nata anche con lo scopo di creare aggregazione all'interno di team di lavoro, mette a disposizione anche un'area per i meeting e un consulente, se richiesto, può seguire il gioco delle varie squadre “aziendali” all'interno delle room per studiare lo spirito di gruppo, di collaborazione e aggregazione. Insomma, un buon modo per riscoprire il piacere di stare assieme divertendosi, mettendo da parte, almeno per una volta, la tecnologia.

