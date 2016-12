Romagnano - Due giorni dedicati al buon cibo, con prodotti ed espositori da ogni parte d’Italia, il mercatino primaverile, compagnie circensi internazionali, ludobus con i giochi in legno per tutte le età e tantissime altre animazioni. In piazza Falcone – Borsellino a Romagnano Sesia, si terrà lo Street food “Assaggia l’Italia” con numerosi truck food con specialità provenienti da diverse regioni. Uno straordinario percorso di degustazione dedicato al cibo da strada di qualità e alle birre artigianali. Per i due giorni di manifestazione (sabato 28 maggio dalle 15 alle 23 e domenica dalle 11 alle 22,30 ) sarà possibile degustare il lampredotto, il gustosissimo hamburger di fassona piemontese, le uniche crepes salentine, calamari e verdure fritti, miacce, panzerotti, zuppa di pesce a ancora mini donut. I piatti potranno essere degustati sul posto o a casa con il servizio di asporto. Il tutto sarà accompagnato da birre artigianali. Per gli appassionati del luppolo lavorato artigianalmente, imperdibili i laboratori di degustazione di birra tenuti dal referente Unionbirrai e Beer tester per il Piemonte Fulvio Giublena , al costo di 5 euro. Per i laboratori bisogna prenotarsi al numero 3385829273 (anche sms o whatsapp). Previsti spettacoli dal vivo e tanta musica. Sabato 28 maggio il centro del paese si trasformerà in un grande tendone da circo accogliendo acrobati di fama internazionale grazie alla collaborazione con Dimidimitri. Dalle 21 si esibiranno “GEMY”-ALESSANDRO GIMELLI, GLI SKAPIGLIATI STREET, FRANCISCO OBREGON e per le vie girerà un trampoliere. Per le vie del centro esibizioni di pattinaggio artistico con le "Sbruffoncelle" della Rotellistica Novara. Nel pomeriggio di sabato dalle 15 tante animazioni per bambini con laboratori proposti dai ragazzi dell’Istituto Bonfantini, giochi di carta con la Fondazione Tangorra, truccabimbi e sculture di palloncini con OVER THE RAINBOW e PO DI KUNG FU PANDA di Mara Animazione incontrerà tutti i bambini presenti! Dalle 16 al circolo Acli, in collaborazione con l’Associazione Micologica di Fara Novarese, sarà visitabile una mostra micologica di funghi internazionali, mentre alle 16:30 nella Cantina dei Santi verrà inaugurata una mostra fotografica dal titolo “LIGHT & SHADOW” di Matteo Agarla. Domenica dalle 9 riaprirà il mercatino e la fiera. Dalle 11 riapertura dello Street Food. Nel primo pomeriggio a partire dalle 14 in piazza Libertà chiusura del progetto “Benvenuta Natura” realizzato dal Comune di Romagnano con la collaborazione della casa editrice Intelinea e il sostegno di Compagnia San Paolo. Il progetto ha coinvolto tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo “G. Curioni”, l’Istituto Sacro Cuore e i giovani delle sedi distaccate del Liceo Artistico e dell’Istituto Bonfantini. Oltre alla premiazione del concorso delle etichette e la mostra dei lavori realizzati dalle scuole in diversi punti del paese si terranno letture animate con autori di fama nazionale. Dalle 15 fino alle 18 in via Novara verranno collocati oltre 40 giochi in legno di Ludobus. Per la prima volta nella nostra zona arriveranno tanti giochi per tutte le età della collezione Legnogiocando, gioco e divertimento sono assicurati. Dalle 16 partirà anche lo STREET ART con la SSD Arcobaleno con laboratori e esibizioni di circo, writers e parkour e il concerto di “Music Lab” Le iniziative proseguiranno nell’area dello STREET FOOD con truccabimbi, esibizioni di ballo della Scuola Vera e la diretta di due ore, dalle 17, di Radio Onda con Alex Pettinaroli all'interno del programma “Codice 404”. Dalle 17,30 previsti ancora LABORATORI DEGUSTAZIONE BIRRE e alle 19 concerto country con i No Wheels. “Si tratta di una due giorni di grandi eventi dove il buon cibo e il divertimento sono assicurati - commentano l’Assessore Alessandro Carini e la consigliera delegata al commercio Monica Felappi -. Speriamo che possa essere un bel momento di festa per tutti. Abbiamo predisposto un calendario di eventi in grado soddisfare tutti e di coinvolgere il più possibile il nostro bel paese. Stiamo ancora definendo gli ultimi aspetti del programma e stanno arrivando ancora proposte o richieste di partecipazione. Invitiamo tutti a trascorrere questa due giorni a Romagnano senza perdere nulla. Un grazie a coloro che stanno collaborando l’Associazione Experience che sta curando con noi i vari aspetti, l’S.S.D. Arcobaleno, le scuole e gli Istituti del paese, la Fondazione Tangorra, la Rotellistica Novara, Dimidimitri, Brugo Pier Antonio Spurghi e tante singole persone che si sono rese disponibili per questo evento”. L'ingresso è libero e l'appuntamento è per il 28 e 29 maggio a Romagnano Sesia per Assaggia l'Italia!

