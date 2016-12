Romagnano - Si aprirà con un augurale e simbolico taglio da parte dell' amministrazione e degli organizzatori la seconda edizione di "Non Solo Sposi", evento dedicato al matrimonio e alle cerimonie che quest'anno, visto il successo della precedente edizione, raddoppia: sabato 16 aprile dalle 15 alle 20 e domenica 17 aprile dalle 11 alle 19 nel suggestivo scenario di Villa Caccia a Romagnano Sesia (NO). L'evento a ingresso gratuito, organizzato da Associazione Experience in collaborazione con il Comune di Romagnano Sesia e con il Museo Etnografico della Bassa Valsesia, si svolgerà nelle sale della villa antonelliana con un ricco programma nel week-end di aprile. Fulcro della kermesse l'interessante percorso alla scoperta delle ultime e più interessanti tendenze e novità del settore wedding e cerimonie, che coinvolgerà professionisti del settore provenienti da tutto l'Alto Piemonte. Nella ricca parte espositiva che si snoda nelle suggestive sale della villa antonelliana, debitamente addobbate per l'occasione, si troveranno abiti su misura, acconciature e make-up, addobbi floreali, proposte di viaggio, bomboniere e confetteria, catering e ristoranti, foto e video, location, musica ed intrattenimento, animazione, partecipazioni, wedding planner e molto altro ancora. Non mancheranno inoltre le occasioni di svago per grandi e piccini. Nella giornata di sabato, la villa acquisterà un fascino particolare attraverso l'atmosfera Vintage: dalle 17 musica dal vivo con Campi di Tempo, esibizioni di boogie woogie con Boogiesti Anonimi, Vintage & Electronic dj set (con inserti live di percussioni e violino) con Tasty e ancora un corner trucco gratuito a cura di Marionnaud e parrucco con I-phon parrucchieri Novara. A rendere l'atmosfera ancora più magica le auto storiche del gruppo I Miserabili di Borgomanero. Immancabile, sia sabato che domenica, lo street food di qualità, una proposta nuova e innovativa per catering e eventi privati. Presenti birre artigianali, bollicine e vini di pregio, focacce umbre farcite, tigelle e anche una proposta tutta vegana. Nel pomeriggio di entrambi i giorni, animazione per bambini con truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance e la famosissima coppia Minnie e Topolino, presente per salutare tutti i bambini in collaborazione con Over the Rainbow. Alle 17 di domenica, sfilata degli abiti di Le Rose Spose. Gli incantevoli vestiti saranno resi ancora più magici dalle composizioni floreali e bouquet dell' azienda Floricola Donetti. Il momento sarà reso ancora più memorabile grazie alle spettacolari trasformazioni di Paolo Drigo, grande intrattenitore e performer. Alle 18 ci sarà l'estrazione tra tutti i partecipanti di un weekend da sogno messo in palio da Chimera Viaggi di Gattinara. Durante l'evento sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate a offerta libera (sabato 15,30 e 17,30, domenica ore 11,00 ; 15,30 e 17,30) che condurranno alla scoperta della storia e delle curiosità del complesso architettonico. "Dopo il successo dello scorso anno siamo contenti di riproporre la manifestazione Non Solo Sposi. A fare da cornice alla fiera - spiegano l'Assessore Alessandro Carini e la consigliera Monica Felappi - tante novità e un calendario ricco di eventi in grado di accontentare tutti e richiamare attenzione di ogni fascia di età. Inoltre ci sarà la possibilità di passare due giorni di divertimento tra aperitivi vintage, buona musica e animazioni in uno dei posti più suggestivi della nostra provincia il tutto in forma gratuita. Continua così l'azione dell'amministrazione di promuovere eventi di qualità, per tutti, gratuiti e in grado di valorizzare le bellezze di Romagnano Sesia". L'appuntamento dunque è per sabato 16 aprile e domenica 17 aprile. Un evento che soddisferà anche i più esigenti!

