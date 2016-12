Gozzano -

Una piazza viva e ricca di sorrisi, come non si vedeva da qualche tempo.

Il cuore di Gozzano ha pulsato come non mai nel week end del 19 e 20 marzo e l'ha fatto per una grande occasione: la 30° edizione della Mostra della Camelia.

Il tema dell'esposizione floreale era il brindisi, ma ad accompagnare i calici alzati, anche tanti ottimi piatti provenienti da tutta Italia e ricercate birre artigianali: più di 3000 persone hanno invaso piazza Matteotti per assaggiare le proposte dell'Associazione Culturale Experience e dei suoi espositori, un successo al di sopra di ogni aspettativa. Ovviamente in tanti hanno raggiunto il comune del Cusio per ammirare i meravigliosi fiori che ogni anno incantano con la loro bellezza.

I ragazzi delle scuole hanno inoltre illustrato i luoghi aperti del FAI, sempre di forte richiamo culturale.

Tante le animazioni e gli appuntamenti presenti in questa due giorni che hanno reso ancora più piacevole la permanenza in piazza.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato un evento così speciale a Gozzano – spiega il presidente di Experience Devis Castello – ringraziamo ovviamente gli organizzatori della Mostra e il l'Amministrazione comunale di Gozzano per averci permesso di far conoscere i nostri espositori anche nel Cusio. I cittadini hanno dimostrato di apprezzare ciò che facciamo e siamo stati molto felici di aver scoperto che in molti hanno raggiunto la piazza anche da paesi e città non proprio vicinissimi. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari dell'AIB che in due giorni non si sono mai fermati per darci una mano. Speriamo di ripetere questa meravigliosa esperienza”.

Intanto l' Associazione Culturale Experience si sta già preparando per un nuovo appuntamento.

All'interno dell'elegante Villa Caccia di Romagnano Sesia il 16 e 17 aprile (quest'anno si raddoppia) si terrà la seconda edizione di NonSoloSposi, evento dedicato al wedding e a tutte le cerimonie che si svolgono all'interno di una famiglia. Tante le sorprese per questo appuntamento: uno tra tutti? L'aperitivo vintage in villa! Insomma, dove si mangia e si beve bene lo zampino è di Experience!