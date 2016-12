Gozzano -

In occasione della 30° edizione della Mostra della Camelia, sabato 19 e domenica 20 marzo e inconcomitanza con le Giornate FAI di Primavera, in piazza Matteotti a Gozzano, con l'AssociazioneCulturale Experience, approdano le migliori proposte di STREET FOOD e BIRRE ARTIGIANALI! Specialitàda tutta Italia affolleranno il centro novarese con profumi e sapori da varie regioni: dai piemontesissimihamburger di fassona, passando per il tradizionale fritto misto per arrivare ai piatti a base di polenta.E ancora panini con polpo alla brace, straccetti di carne speziati, calamari fritti, panzerotti, specialitàliguri e umbre, piadine, e ancora dolci crepes salentine. Il tutto accompagnato da ottime birreartigianali locali.Sabato 19 marzo verrà inaugurata la 30° Mostra, ospitata nelle bellissime sale affrescate della sedemunicipale di Palazzo Ferrari Ardicini e nel suo parco, sarà articolata in tre sezioni espositive: “fiorirecisi”, “composizioni” (camelie con altri fiori di primavera) la cui partecipazione è aperta a tutti e“piante in vaso” (stands floreali allestiti da florovivaisti) dalle ore 10.00 verranno esposti gli acquarelli diMarita Formaggio.Alle 14,30 prenderà il via lo street food che, con musica e tante sorprese, andrà avanti fino alle 21,30.Chi vorrà, potrà fermarsi in piazza a mangiare, chi invece preferisce l'intimità di casa, potrà usufruiredel servizio di asporto. Dalle 15.00 sarà possibile incontrare le Principesse Disney con gli amici diMoguwork e con loro creare un pensiero per la festa del papà (e un fiore per la mamma). I laboratorisono gratuiti a offerta libera.Alle 16.00 i bambini sfideranno i loro papà in giochi di abilità. Alle ore 17.00 nella sala consiliare verràpresentato il libro “Sei camelie in cerca d’autore” a cura di Laura Travaini, mentre in piazza andrà inscena LO STRABILIANTE SPETTACOLO DELLE BOLLE e MAGIA con MAGO VIKTOR di Mara Animazione:un grande show dedicato a grandi e piccini. Le Bolle di Sapone saranno le protagoniste in tutte le loroforme più spettacolari. I bambini saranno chiamati a partecipare e non mancheranno i momenti dimagia per arrivare a un finale mozzafiato. Musica e intrattenimento fino alle 21,30.Domenica 20 marzo, dalle ore 10.00, appuntamento con la fiera degli hobbisti con esposizione evendita di prodotti relativi al settore vivaistico.Dalle 11,00 aprono anche a pranzo le cucine dei golosissimi food truck: niente è meglio di mangiareall'aperto con i primi caldi raggi di primavera!Alle ore 14.30, da non perdere la " Biciclettata in fiore " per le vie del paese.Alle 14,45 inizio laboratori di pasticceria con meravigliosi cupcake e biscotti a tema floreale conAgostina Battaglia chef e blogger di Pane, burro e marmellata! Corsi per grandi e bambini, costo dipartecipazione 3 euro comprensivo di tutto il materiale, prenotazione obbligatoria al numero3385829273.Alle ore 15.30, nella Chiesa di Santa Marta, si svolgerà “Incontriamoci in orchestra” un laboratoriomusicale e creativo dei ragazzi dell’ I.C. Pascoli con “Emisferi Musicali”, al termine del quale avverrà lapremiazione delle più belle composizioni floreali.Fino a sera animazione e musica con gli amici di MoguWork. L'evento Street food è patrocinato dalComune di Gozzano. Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook Dolce&Salato.Esiste un modo migliore per festeggiare l'arrivo della primavera?