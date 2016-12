Novara -

I più fortunati lo conoscono perché hanno provato la sua raffinata cucina a Villa Crespi, il grande pubblico ha imparato ad amarlo grazie al programma “Cucine da incubo”, ma da oggi ancora più persone potranno conoscere e scoprire in prima persona le sue straordinarie doti culinarie.Parliamo del celeberrimo chef pluristellato, Antonino Cannavacciuolo, che sarà il testimonial del corso “Chef Fuoriclasse”, primo corso per cuoco professionista, attraverso modalità FAD proposto da Centro Europeo di Formazione.Il Centro Europeo di Formazione, è un istituto con sede a Novara che opera a livello multinazionale. Il corso “Chef Fuoriclasse”, sfrutta la propensione naturale, libera la passione per la cucina e permette di diventare uno chef esperto.Verranno svelati tutti i segreti per esaltare le qualità del menu: dalla selezione delle materie prime alla realizzazione di delizie d'eccellenza.Per maggiori informazioni.