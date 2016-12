Novara - Si è svolta, venerdì 15 maggio 2015, la cerimonia di premiazione del quarto Concorso Enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Novara, in accordo con gli Enti camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che ha avuto luogo il 7 novembre 2014. L’incontro si è aperto con i saluti di Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara: «Rendere la qualità dei vini dell’Alto Piemonte sempre più conosciuta, e quindi riconoscibile ed apprezzabile, è l’intento con cui la Camera di Commercio di Novara promuove questo concorso, in accordo con gli Enti camerali di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e con il supporto tecnico dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. Complessivamente sono 272 le imprese dedite alla coltivazione di uva nelle quattro province – ha specificato Comoli – oltre 1.100 gli ettari di vigneto riservati alla produzione vinicola e poco meno di 45mila gli ettolitri di vino prodotti nel 2014, l’1‰ della produzione nazionale, con la presenza di 2 DOCG e 8 DOC». Marco Baldino, vice prefetto di Novara, ha sottolineato l’eccellenza di alcune produzioni riscontrando un livello dei partecipanti sempre più elevato: «Si tratta di una filiera che non spicca a livello quantitativo, ma qualitativo e che va collegata alle altre risorse promozionali di cui dispone il territorio». Un’esigenza, quest’ultima, condivisa anche dall’assessore al commercio del Comune di Novara Sara Paladini, la quale ha rivolto un ringraziamento alle aziende presenti «per gli investimenti compiuti e perché, grazie al loro lavoro, consentono di far conoscere il nostro territorio e la qualità di vita che lo caratterizza attraverso il bere consapevole e di alto livello». Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera provinciale con delega all’istruzione Emanuela Allegra: «Siamo orgogliosi che sul territorio novarese si possa contare su una cerimonia di questo calibro e con queste eccellenze». Francesca Castaldi, vice presidente del Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte, ha aggiunto: «Non abbiamo grandi numeri, ma una lunga storia: nel corso degli anni l’Alto Piemonte ha saputo innovarsi e dar vita a prodotti autentici che nascono da una tradizione radicata». E di numeri ha parlato Giuseppe Martelli, presidente del Comitato Nazionale Vini, nonché direttore generale Assoenologi. «Nel 2014 la produzione italiana di vino è scesa a 40 milioni di ettolitri, dai 48 dell’anno precedente; nell’arco di quarant’anni la superficie vitata si è pressoché dimezzata e anche i consumi hanno registrato un calo. Nonostante ciò le esportazioni hanno conosciuto un trend positivo – ha sottolineato Martelli – e il settore ha saputo migliorare la propria immagine, diventando sempre più specializzato e competitivo. Per quanto riguarda i vini dell’Alto Piemonte, si tratta di una produzione limitata, ma di alta qualità e degna di considerazione: tanti vini DOC e DOCG hanno continuato a crescere, diventando un importante biglietto da visita per quest’area, perché quando si vende una bottiglia si vende anche il territorio in cui viene prodotta». I trofei Calice d’Oro 2014 sono state assegnati a Il Roccolo di Mezzomerico per il vino Colline Novaresi DOC Nebbiolo “Valentina” 2009 (categoria “Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane DOC rossi e rosati) e a Rovellotti Viticoltori in Ghemme per il vino Ghemme DOCG riserva “Costa del Salmino” 2007 (categoria “Nebbioli da invecchiamento”). Quarantatre i diplomi di merito consegnati a ventuno aziende delle province di Novara, Biella e Vercelli: Azienda Agricola Fontechiara di Baldone Chiara, Azienda Agricola Madonna dell’Uva, Azienda Vitivinicola Marcodini Giancarlo, Azienda Agricola Bianchi Cecilia, Azienda Vinicola Barbaglia Sergio, Cantine dei Colli Novaresi, Cantinoteca dei Prolo, Azienda Vitivinicola Nervi S.r.l., Cantina Sociale di Gattinara S.c.r.l., Travaglini Giancarlo, Pietraforata Cantine in Ghemme, Rovellotti Viticoltori in Ghemme, Torraccia del Piantavigna, Azienda Vitivinicola Pietro Cassina, Filadora di Coppola Antonella, Il Roccolo di Mezzomerico, Azienda Agricola Vitivinicola Ioppa F.lli Giampiero e Giorgio, Cantina Comero di Cominoli Paolo, Casa Vinicola Paride di Chiovini Paride, Zanetta Sergio e Valter S.n.c., Azienda Agricola Brigatti Francesco e Azienda Agricola Grossini Alessio. La cerimonia di premiazione si è conclusa con una degustazione di nove vini, selezionati tra quelli premiati, guidata da Giuseppe Martelli a cui hanno preso parte blogger e giornalisti, anche di testate nazionali e di settore, produttori, ristoratori e sommelier. La degustazione ha previsto tre abbinamenti cibo-vino, realizzati con la preziosa e competente collaborazione di Gianluca Zanetta dell’Agriturismo La Capuccina, offrendo un’ulteriore opportunità di conoscenza e di confronto tra produttori locali, ristoratori e operatori di settore.

