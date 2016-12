Romagnano - Si aprirà con un augurale e simbolico taglio del nastro da parte del Sindaco Cristina Baraggioni e dell'Assessore Alessandro Carini la prima edizione di "Non Solo Sposi", evento dedicato al matrimonio e alle cerimonie che si terrà dalle 10 alle 19 di domenica 12 aprile nel suggestivo scenario di Villa Caccia a Romagnano Sesia. L'evento, organizzato dall'Associazione Experience con il patrocinio del Comune di Romagnano Sesia e la collaborazione del Il Vignetta.it e del Museo Etnografico della Bassa Valsesia ospitato nelle sale della villa antonelliana, offre un interessante percorso alla scoperta delle ultime e più interessanti tendenze e novità del settore wedding e cerimonie, che coinvolge una quarantina di aziende provenienti da tutto l'Alto Piemonte (e non solo). Nella ricca parte espositiva che si snoda nelle suggestive sale della villa antonelliana, debitamente addobbate per l'occasione, si troveranno abiti su misura e prêt-à-porter, atelier moda, abiti ed accessori per bambini, acconciature e make-up, addobbi floreali, proposte di viaggio, arredo casa, auto di lusso, bomboniere e confetteria, catering e ristoranti, pasticceria, torte nuziali, foto e video, location, musica ed intrattenimento, animazione, gioiellerie, partecipazioni, wedding planner e molto altro ancora. Non mancheranno inoltre le occasioni di svago per grandi e piccini. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 animazione per bambini con truccabimbi, sculture di palloncini e la famosissima Peppa Pig in collaborazione con Ciao Mamma. Le sfilate, cominciano alle 16 con una passerella tutta dedicata ai tenerissimi e simpatici amici a 4 zampe di Inamorada, mentre alle 17 sarà il turno dei meravigliosi abiti di Anny Confezioni. Nell'area verde della villa sarà possibile scoprire altre interessanti attività sotto l'elegante tensostruttura di LeRian Creative, partner tecnico dell'evento. Dalle 15 alle 18 degustazione gratuita dei the' francesi Mariage Freres e di Haney e Sons, abbinati agli squisiti biscotti artigianali preparati da La Torteria di Biella. Alle 18 è inoltre prevista l'estrazione tra tutti i partecipanti di un weekend benessere messo in palio da Gomena Tour. Sia la mattina che il pomeriggio sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate a offerta libera (mattino ore 11, pomeriggio ore 15,30 e 17,30) che condurranno alla scoperta della storia e delle curiosità del complesso architettonico. "Siamo molto soddisfatti per il grande numero di aziende che ha deciso di esporre a questa prima edizione dell'evento - commenta Alessandro Carini, assessore alla famiglia di Romagnano Sesia - e per questo ringraziamo lo staff dell'Associazione per l'ottimo lavoro svolto. Questo dato ci conferma anche che Villa Caccia è una location molto appetibile e molto adatta a questo tipo di eventi, oltre che in Valsesia mancava un evento con questo taglio e con un'organizzazione professionale. Confidiamo pertanto anche in un buon successo di pubblico oltre, che, ovviamente, nel tempo clemente".

