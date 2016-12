Novara -

Novara 2 - 0 Torres (60' Dickmann, 64' Corazza)Dickmann e Corazza trascinano il Novara contro la Torres. 2-0 per la squadra di Toscano, che domina sul piano del gioco e delle occasioni da gol nel match del Piola.Toscano sceglie il tandem Evacuo-Corazza dal primo minuto, con Gonzalez in panchina con l'altra punta azzurra Della Rocca. Mister Bucchi invece in avanti si affida a Baraye con Maiorino, che punì il Novara all'andata. Partenza a razzo del Novara con Evacuo, che pronti via coglie la traversa su assist di Dickmann. La Torres risponde con una conclusione dalla distanza di Baraye, fuori di un soffio. I ritmi non sono altissimi e il Novara controlla la gestione del pallone, giocando molto per linee orizzontali, e il primo tempo si chiude sullo 0-0.Nessun cambio durante l'intervallo nei due schieramenti, con il Novara che parte alzando il baricentro con il piede sull'accelleratore. Buzzegoli ci prova da lontano e Testa è super nella respinta con i pugni. E dopo un'ora di gioco Dickmann con un gol strepitoso sblocca la partita. Sul rinvio di Tozzo Dickmann si invola in un coast to coast emozionante e punisce Testa. 1-0 al Piola. La Torres accusa il colpo e Corazza dopo 4 minuti realizza il gol del 2-0 sorprendendo la difesa sarda. Con qualche timido tentativo la Torres prova a riaprire la gara, ma il Novara controlla agevolmente il risultato. Al Piola si chiude 2-0 un match senza storia, dominato dal Novara.Novara: 1 Tozzo, 2 Vicari, 3 Freddi, 4 Garofalo (56', 16 Pesce), 5 Buzzegoli (vK), 6 Gavazzi, 7 Dickmann, 8 Bianchi (78', 14 Faragò), 9 Evacuo (K) (61', 18 Della Rocca), 10 Foglio, 11 Corazza A disposizione: 12 Montipò, 13 Bergamelli, 15 Miglietta, 17 GonzalezAllenatore: Domenico ToscanoTorres: 1 Testa, 2 Imparato (vK), 3 Minarini, 4 Petermann, 5 Marchetti, 6 Ramzi, 7 Foglia (K), 8 Cerone (68', 16 Bottone), 9 Barbuti, 10 Maiorino (81', 17 Marinaro) 11 Baraye (58', 18 Bonaiuto)A disposizione: 12 Costantino, 13 Migliaccio, 14 Ligorio, 15 Schiavino Allenatore: Christian BucchiArbitro: Sig. Boggi di Salerno Assistenti: Sigg. Orlando e Meozzi di Empoli