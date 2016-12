Novara -

Novara 2 - 2 Monza (Vita; Evacuo (R), Corazza; Grandi)Il Novara non va oltre il 2-2 in casa contro il Monza. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per gli azzurri, ripresi nel finale da Grandi dopo il ribaltone firmato Evacuo-Corazza.Toscano rilancia dal primo minuto Garufo al posto dello squalificato Pesce, mentre in difesa c'è Galassi al fianco di Martinelli e Vicari. In grande emergenza difensiva il tecnico azzurro deve ancora fare di necessitá virtù contro il Monza di Pea, che si affida in avanti a Grandi e Pessina.Il primo acuto della gara è di marca azzurra, con Gonzalez, con il Postino di Tandil che recapita una raccomandata a giro per Chimini, con la sfera fuori di un niente. Risponde puntuale Perini, con una conclusione a giro insidiosa, ma è bravo Tozzo a respingere in corner. L'equilibrio regna in mezzo al campo, ma a spezzarlo ci pensa Vita, che con un diagonale preciso non perdona Tozzo e il Novara, che va sotto a 7 minuti dalla fine del primo tempo. In extremis sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Miglietta Vicari viene steso in area: per Colarossi è rigore. Parte Evacuo e il primo tempo si chiude sull'1-1: dal dischetto Felicione è implacabile, e le squadre vanno all'intervallo sul pari.Nessun cambio nella ripresa, e il Novara parte forte con una punizione rasoterra di Garufo, con Chimini costretto a respingere non senza affanni. Toscano lancia nella mischia Buzzegoli al posto di Bianchi, e Buba si rende subito pericoloso da fuori sul servizio di Gonzalez, palla alta di un soffio. Il mister azzurro a mezz'ora dalla fine si gioca la carta Corazza, con il bomber inserito per Gustavo. E il cambio non poteva essere più azzeccato, perchè il centravanti raccoglie una sponda magica di Gonzalez per realizzare il gol del 2-1 e per mandare in delirio il Piola. Evacuo lascia il campo per Schiavi, con Corazza spostato in posizione più avanzata, ma a un quarto d'ora dalla fine il gol di Grandi è una doccia ghiacciata per il Novara, ancora punito su una palla persa. La reazione arriva con un bolide improvviso di Gonzalez, con una girata di pregevole fattura: palla fuori di poco. L'ultimo tentativo di Gonzalez è inutile ai fini del risultato. Al Piola la sfida termina 2-2.Novara: 1 Tozzo, 2 Martinelli, 3 Vicari, 4 Dickmann, 5 Miglietta, 6 Galassi, 7 Garufo, 8 Bianchi (53', 15 Buzzegoli), 9 Evacuo (K) (74', 16 Schiavi), 10 Gustavo (61', 18 Corazza), 11 Gonzalez (vK) A disposizione: 12 Montipò, 13 Peverelli, 14 Migliavacca, 17 ManconiAllenatore: Domenico ToscanoMonza: 1 Chimini, 2 Franchino (69', 17 Bollini Frigerio), 3 Anghileri (K), 4 Beduschi, 5 Zullo, 6 Briganti (vK), 7 D'Alessandro, 8 Perini, 9 Grandi, 10 Vita, 11 Pessina (89', 14 Corduas)A disposizione: 12 Perniola, 13 Lucarini, 15 Dal Poggetto, 16 Berchicci, 18 Gasbarroni Allenatore: Fulvio PeaArbitro Sig. Colarossi di Roma 2 Assistenti: Sig. Zinzi di Catanzaro e la Sig.ra Carovigno di PotenzaSpettatori 3.844 (704 paganti)