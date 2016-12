Novara -

Novara 1 - 3 Lumezzane (Ekuban, Alimi, Mogos; Evacuo)Il 2015 non poteva iniziare peggio per il Novara di Toscano, travolto al Piola dal Lumezzane di Braghin. Lo 0-3 finale è una batosta per gli azzurri, asfaltati dai gol di Ekuban, Alimi e Mogos. Tanti errori individuali, un'espulsione ingenua per Pesce e il cinismo dei lombardi hanno fatto il resto.Nel primo quarto d'ora di gioco regna in mezzo al campo l'equilibrio, con le due squadre corte, con molti scontri nella mediana. Il Novara ci prova dai calci da fermo, prima con uno schema di pregevole fattura, reso vano da una buona lettura della difesa degli uomini di Braghin, poi con un colpo di testa imperioso di Freddi, terminato non di molto a lato. Al ventesimo occasionissima per il Novara, con Bianchi steso al limite dell'area al termine di un contropiede da maestri, rosso per Baldassin. E proprio Bianchi di testa sfiora il vantaggio al minuto 27 sul cross di Schiavi: colpo di testa centrale e blocca Bason. Passano due minuti e un bolide improvviso di Gonzalez si infrange sul palo, il Lumezzane trema. La gara diventa un assedio azzurro, ma a otto minuti dal termine del primo tempo Ekuban approfitta di una dormita di Martinelli per punire in diagonale Tozzo. Clamoroso al Piola, il Novara va sotto, e con un uomo in più. E al 43' Pesce si fa espellere per doppia ammonizione, con un ingenuo colpo di mano (la prima ammonizione ancora più ingenua per il centrocampista laziale). Ma piove sul bagnato e Miglietta perde un pallone clamoroso, recuperato da Alimi, bravo a trovare l'angolino: 0-2 al Piola e gara compromessa per gli azzurri. Gli azzurri vanno negli spogliatoi sotto di due gol.Toscano cambia volto al Novara durante l'intervallo, dentro Gustavo e Buzzegoli per Schiavi e Miglietta. Buba si mette subito in mostra con un tiro dalla distanza bloccato in due tempi da Bason, non senza affanni. Dalla stessa posizione Martinelli sfiora il gol dell'1-2, ma a Bason battuto la sfera si spegne di un niente a lato. Ma Mogos su punizione chiude la gara, portando i suoi sul 3-0 al Piola, incredibile. Il Lumezzane termina la gara controllando il netto vantaggio: è inutile il gol allo scadere di Evacuo. Finisce 1-3 al Piola.Novara: 1 Tozzo, 2 Martinelli, 3 Vicari, 4 Pesce (vK), 5 Miglietta (45', 16 Buzzegoli), 6 Freddi, 7 Dickmann, 8 Bianchi, 9 Evacuo (K), 10 Schiavi (45', 15 Gustavo), 11 Gonzalez A disp.: 12 Montipò, 13 Galassi, 14 Garufo, 17 Manconi, 18 Corazza Allenatore:Domenico ToscanoLumezzane: 1 Bason, 2 Biondi, 3 Belotti (K), 4 Cazè da Silva, 5 Mogos (90', 13 Monticone), 6 Alimi, 7 Meduri (81', 16 Pini), 8 Baldassin (espulso al 20'), 9 Ekuban, 10 De Paula (25', 17 Franchini), 11 Benedetti (vK) A disp.: 12 Delle Vedove, 14 Gatto, 15 Ribeiro, 16 Pini, 18 Furaforte Allenatore: Maurizio BraghinSpettatori: 3997 (857 paganti)