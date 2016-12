Novara -

Novara 2 - 0 Pordenone (9' Evacuo, 83' Gonzalez)

Il Novara conquista la vetta del campionato di LegaPro grazie al 2-0 firmato Evacuo-Gonzalez contro il fanalino di coda del campionato, il Pordenone.

Toscano lancia dal primo minuto il brasiliano Gustavo, schierato a supporto di Evacuo e Gonzalez. Mister Rossitto si affida subito al nuovo arrivato Andrea Migliorini, approdato ai neroverdi dalla lontana Australia pochi giorni fa.

Pronti via e Gustavo sfiora subito il vantaggio, con un ottimo Careri a respingere il suo diagonale insidioso in corner. Sugli sviluppi del corner Freddi, al rientro, impegna ancora il portiere ospite di testa. Il Novara attacca, il Pordenone soffre giá dai primi minuti, e al nono minuto la palla di Gonzalez per Evacuo è super: per il bomber è un gioco da ragazzi punire Careri per l'1-0 azzurro. Gli ospiti non reagiscono e si fanno vedere in avanti solo in occasione del tuffo d'angelo di Paladin, ammonito per la sua plateale simulazione. Invece il Novara continua a spingere, e con Freddi sfiora ancora il raddoppio sulla punizione precisa di Gustavo. In avanti Evacuo fa quello che vuole, e la retroguardia friulana soffre. Anche il finale è a tinte azzurre, con la super traversa di Gonzalez a Careri battuto. Si va al riposo sull'1-0.

Nessun cambio durante l'intervallo, ma il Novara parte forte, con Miglietta pericoloso dal limite, ma Careri dice di no al centrocampista in tuffo. Il Novara continua a dominare sul piano del gioco, e Toscano concede una buona mezz'ora a Buzzegoli, entrato al posto di Gustavo. A poco più di 20 minuti dalla fine si rende pericoloso il Pordenone con Benatti, con un bolide da fuori a spaventare Tozzo. Il match non è divertente, ma il risultato resta incerto, con un solo gol di vantaggio per gli uomini di Toscano, che inserisce Schiavi per Miglietta. E proprio il giovane argentino causa l'espulsione per doppia ammonizione di Peccarisi. Per i neroverdi si mette in salita, sotto di un gol e di un uomo al Piola per gli ultimi dieci minuti. E il sigillo finale arriva subito dopo con Gonzalez, con una fantastica rete delle sue, doppio dribbling e nulla da fare per Careri: 2-0 Novara. Rete per il Postino e standing ovation del Piola, al suo posto entra Corazza. Finisce 2-0, con tre punti fondamentali per la squadra di Toscano.

Novara: 1 Tozzo, 2 Martinelli, 3 Vicari, 4 Pesce (vK), 5 Miglietta (73', 16 Schiavi), 6 Freddi, 7 Dickmann, 8 Bianchi, 9 Evacuo (K), 10 Gustavo (65', 15 Buzzegoli), 11 Gonzalez (84', 18 Corazza)A disp.: 12 Montipò, 13 Beye, 14 Migliavacca, 17 ManconiAll.: Domenico Toscano

Pordenone: 1 Careri (vK), 2 Fissore, 3 Rosania, 4 Migliorini, 5 Peccarisi (79' espulso), 6 Placido, 7 Simoncelli, 8 Maracchi, 9 Maccan (c), 10 Paladin (54', 17 Benatti), 11 Uliano (72', 14 Conti)A disp.: 12 Bazzichetto, 13 Corrado, 15 Capogrosso, 16 Pramparo, 18 Barbuti All.: Fabio Rossitto

Arbitro: Sig. Fanton di Lodi Assistenti: Sigg. Graziano di Mantova e Zingrillo di Seregno (MB)