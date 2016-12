Novara -

Novara 1 - 0 Mantova (41' Gonzalez)

Vola in testa il Novara, per una notte. Gli azzurri piegano il Mantova grazie a un super Gonzalez e si portano in vetta al campionato di LegaPro a pari merito con il Bassano, che ha una partita in meno.

Toscano conferma la formazione che ha vinto largamente con l'Albinoleffe, con la novitá Pesce schierato dal primo minuto al posto del giovane Schiavi, in panchina. In attacco c'è il tandem Gonzalez-Evacuo. Juric sceglie il 3-4-3 del suo maestro Gasperini, con il tridente formato da Said, Di Santantonio e Tomicic.

Ottima partenza, come di consueto al Piola, per il Novara, che con Miglietta da fuori prova ad insidiare Festa, ma la difesa lombarda respinge un tiro che sarebbe finito nello specchio. Il Novara gestisce il possesso palla e al minuto numero 20 con Gonzalez ha l'occasionissima di passare in vantaggio, ma il pallonetto dell'argentino non è preciso e la sfera termina sul fondo. Lo spettacolo in campo non è dei migliori, anche per la direzione di gara di Luciano, arbitro con il fischietto sempre pronto. La risposta dei virgiliani arriva con il tiro-cross di Blaze, respinto non senza affanni da Tozzo. Alla mezz'ora Bianchi con una girata fa tremare il Mantova, con la palla che finisce di poco a lato della porta difesa da Festa. Sull'out sinistro si ferma Garofalo per infortunio, e a cinque minuti dalla fine del primo tempo Toscano inserisce al suo posto Schiavi, che pronti-via serve Gonzalez per il vantaggio azzurro che manda in delirio il Piola. 1-0 meritato e palla al centro.

Juric cambia volto al suo Mantova nell'intervallo inserendo Fortunato e Boniperti al posto di Gonzi e Tomicic, nessun cambio invece tra gli azzurri. I virgiliani partono con determinazione e Said di testa ci prova sul bel cross di Zammarini, ma Tozzo non ha alcun problema a bloccare. Invece qualche difficoltá la trova Festa sul tiro di Dickmann da posizione defilata, ma in tuffo l'estremo difensore respinge in corner. A poco più di 20 minuti dal termine poi Gonzalez realizza un coast to coast mozzafiato, e serve Schiavi, che coglie il palo a Festa battuto, ma l'azione è stata davvero spettacolare. Toscano gli concede allora la standing ovation, con Corazza a prendere il suo posto. Ma all'ottantesimo arriva un brivido per gli azzurri sul contropiede mantovano, con Tozzo bravo a deviare in calcio d'angolo il tiro velenoso del veloce Said. Il finale è acceso, teso, visto che il risultato è rimasto in bilico fino alla fine, ma il fischio finale di Luciano pone fine ai patemi, per il Novara arriva la seconda vittoria consecutiva.

Novara: 1 Tozzo; 2 Martinelli, 3 Beye, 4 Garofalo, 5 Miglietta, 6 Vicari, 7 Dickmann, 8 Bianchi, 9 Evacuo (K), 10 Pesce (vK) (46', 15 Schiavi), 11 Gonzalez (73', 18 Corazza)A disposizione: 12 Montipò, 13 Peverelli, 14 Barlocco, 16 Gustavo, 17 ManconiAllenatore: Domenico Toscano

Mantova: 1 Festa, 2 Blaze, 3 Gonzi, (46' 15 Fortunato), 4 Scrosta, 5 Trainotti, 6 Siniscalchi, 7 Zammarini, 8 Raggio Garibaldi (93' espulso), 9 Said, 10 Tomicic (46', 17 Boniperti), 11 Di Santantonio (68', 18 Sartore)A disposizione: 12 Paleari, 13 Todisco, 14 Pondaco, 16 NovothnyAllenatore: Ivan Juric

Arbitro: Sig. Giovanni Luciano di Lamezia Terme Assistenti: Sigg. Scarpa di Reggio Emilia e Luca Bianchini di Cesena

Spettatori: 3.727 (3.140 abbonati, 587 paganti)