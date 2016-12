Novara -

Novara 4 - 1 Albinoleffe (Evacuo, Garofalo, Gonzalez; Salvi; Pesce)Tutto facile per il Novara contro l'Albinoleffe. I ragazzi di Toscano vincono 3-1 contro i lombardi chiudendo la pratica giá nel primo tempo con Evacuo, Garofalo e uno straripante Gonzalez, tornato sui suoi alti livelli. Inutile il gol allo scadere del primo tempo di Salvi.Una partenza a dir poco Felice per il Novara, che con Felicione Evacuo sblocca la gara al terzo minuto con l'assist vincente di Pablo Gonzalez, preferito dal primo minuto a Simone Corazza.Il postino di Tandil è ispirato, mentre l'Albinoleffe non reagisce allo schiaffo di Evacuo. L'argentino conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa, battuto da Garofalo, bravo a trovare la traiettoria per spiazzare Offredi. 2-0 al Piola, facile facile, dopo soli nove minuti. Per l'Albinoleffe, privo del suo unico goleador Momenté, ci prova Personé di testa, con la palla che termina di pochissimo alla sinistra della porta difesa da Tozzo. Ma è sempre il Novara a dominare il campo, e per poco Gonzalez non infila di testa i bergamaschi, con Offredi che si ritrova il pallone tra le mani. Ma Garofalo è incontenibile sulla fascia sinistra. A otto minuti dall'intervallo poi Gonzalez mette in ghiaccio la partita, complice la sonnecchiosa difesa lombarda: palla nell'angolino sinistro ed è notte fonda per l'Albinoleffe di mister Bonazzi. Ma in questo caso come non mai vale il detto "si Salvi chi può", perchè il Novara a 20 secondi dalla pausa smarca davanti a Tozzo Alessandro Salvi, che riduce le distanze allo scadere.Nell'intervallo Bonazzi inserisce Gazzo per Nichetti, mentre Toscano riparte con gli stessi 11 del primo tempo. Nella ripresa il Novara gestisce il possesso palla e il doppio vantaggio, con Tozzo bravo con i pugni a respingere la punizione pregevole di Geroni, il migliore dei suoi. Toscano richiama in panchina Dickmann, una garanzia tra gli azzurri, concedendo spazio all'ex Trapani Garufo. A venti minuti dalla fine Evacuo di punta sfiora il gol del poker azzurro, con una giocata da calcio a 5. Nel finale Toscano si gioca le carte Pesce e Corazza, che prendono il posto di Schiavi e Gonzalez, che si prende la standing ovation del Piola. E proprio Pesce in extremis realizza il poker azzurro sfruttando al meglio l'assist di Evacuo in contropiede. Finisce 4-1 una gara senza storia, con gli azzurri che si rialzano dopo il ko di Vicenza.Novara: 1 Tozzo, 2 Martinelli, 3 Beye, 4 Garofalo, 5 Miglietta, 6 Vicari, 7 Dickmann (61', 14 Garufo), 8 Bianchi, 9 Evacuo (c), 10 Schiavi (77', 15 Pesce), 11 Gonzalez (80' Corazza)A disp.: 12 Montipò, 13 Galassi, 16 Pivkovski, 17 GustavoAll.: Domenico ToscanoAlbinoleffe: 1 Offredi, 2 Ondei, 3 Cortinovis (67', 13 Barzaghi), 4 Moi, 5 Nichetti (46', 14 Gazzo) 6 Allievi, 7 Salvi, 8 Geroni, 9 Pesenti, 10 Personè, 11 Corradi (57', 17 Vorobjovs)A disp.: 12 Amadori, 15 Calì, 16 Mieti, 18 Girasole All.: Roberto BonazziArbitro: Sig. Amabile di Vicenza Assistenti: Sigg. Pollaci di Palermo e Cartaino di Pavia