Novara -

Novara 4 - 0 Como (13', 53' Freddi, 33' aut. Giosa, 84' Gonzalez)

Un super Novara distrugge il Como al Piola con un 4-0 pesante e autoritario. La doppietta di Freddi, l'autorete di Giosa e il sigillo di Gonzalez regalano agli azzurri il quarto successo consecutivo che proietta la formazione di Toscano ai piani alti della LegaPro, a un punto dai lariani, che restano in vetta a quota 23.

Toscano per il big match della dodicesima giornata di LegaPro vara ancora una volta la linea verde, con Schiavi in mezzo al campo con Bianchi e Dickmann sulla corsia destra, in avanti l'affiatato tandem Evacuo-Corazza. Risponde Colella con una formazione temibile, con l'esperto Le Noci a fare da maestro d'orchestra alle spalle di De Sousa e del baby Ganz.

La prima occasione è proprio per il "panterone" ex Lazio, che fallisce un gol clamoroso al nono tutto solo davanti a Tozzo, complice una dormita clamorosa della retroguardia azzurra. La risposta azzurra arriva subito, con Freddi, che sugli sviluppi del calcio di punizione di Garufo spedisce la palla in fondo al sacco. 1-0 Novara e delirio al Piola, lo stadio più caldo della LegaPro 2014-2015.

È una gara infuocata, tra le due formazioni più agguerrite alla conquista della serie B, e per l'arbitro Paolini, non è facile mantenere la calma tra i 22. Prima sventola il giallo a Fautario per simulazione su un'inesistente gomitata di Martinelli, e gli uomini in campo non si risparmiano nei contrasti. Il Comò risponde colpo su colpo e il match resta equilibrato, ma la formazione di Toscano è in grande spolvero, e con una grande azione confeziona il raddoppio. Lancio di Pesce per Dickmann, che crossa di prima intenzione a centro area, non ci arriva Evacuo e la sfera carambola su Giosa, che devia il pallone nella sua porta. 2-0, e il Piola alza il volume del tifo.Passa un minuto, e Bianchi spreca un'ottima palla gol calciando debolmente verso la porta di Crispino, che si ritrova il pallone tra le mani, sarebbe stato un gol speciale per il giovane azzurro, nato proprio a Como. I lariani provano a riaprire la gara, ma la prima frazione di gara si chiude sul 2-0, con un'ottimo Novara.

Nessun cambio nell'intervallo, ma il canovaccio è lo stesso nella ripresa, con il Novara che domina in mezzo al campo contro un Como determinato, ma i lombardi devono fare i conti con il Freddi-day, perchè il centrale con una zuccata mette la gara sul 3-0 sotto la Curva Nord. Nulla da fare per Crispino, e gli azzurri chiudono la gara al minuto 53. Colella prova a limitare i danni inserendo Scapuzzi e Cristofari per Ganz e Cristiani, mentre Toscano lancia Gonzalez, al posto dell'applaudito Corazza, capocannoniere azzurro. Il Novara sulle ali dell'entusiasmo gioca un calcio champagne, con Dickmann che per poco non segna un gol che farebbe cadere il Piola, poi Toscana regala una standing ovation a Pesce, che lascia il posto a Buzzegoli, acclamato dal pubblico. Stessa sorte per Evacuo, che esce per il gioiellino Jacopo Manconi. E il golden boy entra alla grande in partita, sfornando un assist fantastico per Gonzalez, che deposita il pallone in rete facilmente.

E la festa del gol si conclude con un coro per Mimmo Toscano, che si gode il 4-0 dei suoi contro la capolista Como.

Novara - Tozzo; Martinelli, Freddi, Vicari; Dickmann, Bianchi, Pesce (66' Buzzegoli), Schiavi, Garufo; Corazza (58' Gonzalez), Evacuo (78' Manconi) - All. Toscano

Como - Crispino; Fautario, Marchi, Giosa, Ambrosini; Ardito, Cristiani (58' Cristofari), Casoli, Le Noci; Ganz (53' Scapuzzi), De Sousa (64' Defendi) - All. Colella