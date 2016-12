Novara -

Novara 1 - 0 Südtirol (46' Evacuo)

Un gol a inizio ripresa di Felice Evacuo basta al Novara per avere la meglio sul Südtirol e conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l'Unione Venezia. Ma i tre punti casalinghi non sono l'unica gioia per mister Toscano, che ritrova Daniele Buzzegoli e che si gode le ottime prove dei giovani Dickmann e Schiavi, oltre al ritorno da tiitolare di Vicari. Emergenza formazione per mister Toscano, che deve far fronte a tante assenze in mezzo al campo, spazio dal primo minuto contro il Südtirol a Pesce, Garufo, ai due titolari nella trasferta vincente di Venezia Bianchi e Dickmann, con la novitá Schiavi dal primo minuto. Dopo sette mesi torna in panchina Buzzegoli.Risponde Rastelli, mister dei tirolesi finalisti sconfitti dalla Pro Vercelli nella passata stagione nella finale dei play-off, con uno schieramento offensivo con l'ex Reggina Fishnaller in avanti e con Simone Branca, ex della gara, a supporto di Cia.

La prima conclusione della partita del Piola é di marca azzurra, con Bianchi, ma in tuffo si salva Melgrati, reattivo pochi secondi dopo in uscita su Evacuo, lanciato a rete. All'undicesimo é pericoloso Evacuo, che sbaglia un rigore in movimento calciando a lato. Rispondono i tirolesi cinque minuti dopo con Fishnaller, ma Tozzo è super e respinge in bello stile. È ancora Evacuo al ventunesimo a rendersi insidioso in zona Melgrati, bravo a farsi trovare pronto sul tap-in del centravanti.Scocca la mezz'ora, e un bolide di Bianchi fa tremare gli ospiti, finendo alto di poco sulla traversa. In contropiede il Südtirol mette i brividi con il veloce Fishnaller, che non trova compagni liberi sul traversone velenoso.

Nella ripresa le polveri di Evacuo son tutt'altro che bagnate, perché l'ariete su servizio di Dickmann sblocca la gara dopo meno di un minuto. Passano otto minuti, e Corazza sfiora il raddoppio, con l'ottimo intervento di Melgrati, che salva i suoi in uscita. È scatenato Corazza, che sugli sviluppi della punizione di Garufo calcia di poco alto accarezzando il pallone. Dopo un'ora di gioco Corazza sbaglia una rete clamorosa sul cioccolatino delizioso offertogli da Evacuo. Incredibile anche l'occasione per il Novara fallita da Gonzalez a un minuto dal suo ingresso in campo al posto dell'applauditissimo Evacuo. Brivido per il Novara al minuto 73, con un gol annullato agli ospiti per un fallo in attacco, poi Toscano corre ai ripari inserendo Gustavo per Corazza, pericoloso nel corso del match ma poco incisivo davanti al portiere ospite. Il Novara non chiude il match, e Toscano, nervoso, si fa cacciare dall'arbitro per proteste. Dopo sette mesi torna in campo Buzzegoli in campionato, dopo il rientro in Coppa Italia LegaPro, in piedi il pubblico del Piola per salutarlo.Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale di Giua, che decreta la seconda vittoria consecutiva degli azzurri, che sabato alle 16 affronteranno il Renate a Meda.

Novara - Tozzo; Martinelli, Vicari, Freddi; Garufo, Pesce, Bianchi, Dickmann, Schiavi (91' Buzzegoli); Corazza (74' Gustavo), Evacuo (65' Gonzalez) - all. Toscano

Südtirol - Melgrati; Mladen, Martin, Bertoni (84' Campo), Kiem; Taglian, Marras, Mazzitelli (69' Fink); Fishnaller, Branca, Cia (65' Lendric) - all. Rastelli