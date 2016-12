Romagnano -

Prosegue con notevoli consensi il percorso di Progetto "Stare bene è … ', organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Curioni” di Romagnano Sesia. Questo progetto formativo ha preso il via alcuni anni fa, nel 2008, con lo scopo di far conoscere il territorio della Valsesia e sensibilizzare i ragazzi al piacere di camminare, insieme, in mezzo alla natura.

Le attuali classi seconde ( A e C ) della scuola secondaria di primo grado hanno intrapreso già dallo scorso anno il percorso di progetto, che si configura come un percorso triennale.

Andiamo ora al racconto di due uscite con i ragazzi, che rappresentano uno spaccato di vita del progetto stesso, testimoniato dalla Professoressa Fiorella Massarotti, ideatrice e responsabile del percorso. “Nei mesi di settembre e ottobre gli alunni della classe 2A, in virtù della disponibilità del Signor Vietti, responsabile del rifugio Res di Varallo, hanno avuto modo di fare un’escursione impegnativa ma divertente e, a fine giornata, di poter pernottare nei locali del rifugio. I ragazzi, insieme anche alla professoressa Giuliana Bonenti, in una splendida giornata di sole sono partiti, zaino in spalla, dalla località di Crevoladossola e attraverso il sentiero 605 hanno raggiunto il rifugio, dove hanno trovato ad attenderli niente po’ po’ di meno che il gruppo Alpini di Romagnano! Al ritorno i ragazzi sono giunti, felici e raggianti fino alla stazione di Varallo Sesia per ripartire in pullman. Ma non tutte le giornate possono essere …. perfette! …. La seconda classe aderente al progetto, la 2C, accompagnata, insieme alla sottoscritta, dalla collega Elisabetta Loaldi, non è stata altrettanto fortunata. Purtroppo la pioggia ci ha accompagnato in tutta l'escursione: questa volta eravamo impegnati ad andare dal Comune di Boccioleto, attraverso il bellissimo Sentiero dell'Arte, su su sino all'Alpe Seccio. Alla sera tutto il gruppo ha potuto apprezzare l’accoglienza e i bei locali del rifugio alpino pernottando e recuperando preziose energie. Va detto, comunque, e dato merito ai ragazzi di aver saputo cogliere il bello dell’esperienza, che vuol mettere i protagonisti a contatto con la natura, compresi, persino i momenti meno facili da gestire come quelli di una giornata non …. solare! Nonostante il tempo, infatti, i ragazzi hanno apprezzato il percorso, la passeggiata, i luoghi, la compagnia e dimostrato senso di responsabilità. Hanno colto lo spirito più autentico del progetto didattico e formativo che la scuola propone. In questa particolare prospettiva tutti hanno capito e persino apprezzato la nostra regola aurea: quella di partecipare a queste uscite senza portare il cellulare o giochi elettronici, ma solo la macchina fotografica per documentare le varie bellezze che si incontrano! Ora arriverà l’inverno: ma l’Istituto Curioni non si fermerà neppure con il gelo! Molti ragazzi – si sono già prenotati- stanno aspettando l’uscita con le ciaspole, mentre ancora, in primavera, potremo ammirare il rigoglio della natura di fronte a magnifiche gemme e colorati fiori. Il nostro segreto? Stare bene tutti insieme in mezzo alla natura!”.