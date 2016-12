Fontaneto -

Domani sera, venerdì sera 17 ottobre, le volontarie della LILT di Novara saranno al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna con un banchetto, con le maglie rosa e tanti gadget per un appuntamento imperdibile dell'Ottobre Rosa. In occasione dell'importante concerto "tutto al femminile", grazie alla sensibilità di Phenomenon, la LILT promuoverà la Campagna "Nastro Rosa"; un'occasione per parlare di prevenzione in materia di cancro al seno, soprattutto tra le più giovani.Sarà una bellissima serata di musica. E anche un'occasione per confrontarsi su un tema importante.La serata è organizzata in collaborazione con KeepOn. Ospite d'onore: NADA. I suoi più grandi successi, "Ma che freddo fa", "Amore Disperato", "Luna in Piena" ma anche i brani contenuti nel suo ultimo album "OCCUPO POCO SPAZIO" prodotto da Enrico Gabrielli (Calibro 35) e accompagnata live dei Criminal Jokers.

Sarà un evento dedicato alla musica cantata, prodotta e suonata da donne.

Sul palco ci sarà anche BEATRICE ANTOLINI una delle più autentiche musiciste del sottobosco indie italiano, con un suono fatato talvolta indefinibile.La band Kali, in uscita per NML con il primo album co-prodotto insieme ad Andrea Suriani (Cani, Gazebo Penguins, M+A) impianto indie alternative con liriche italiane.Ylenia Lucisano, giovane cantautrice di origini calabresi, interprete impeccabile e performer seducente.La Kura, cantautrice novarese pop/rock con all'attivo già due dischi!A concludere la serata le selection di Carlo Pastore, direttamente Rai Radio Due, nonché direttore artistico del MI AMI festival, porterà il suo impeccabile gusto sulla dancefloor del Phenomenon.

Ingresso € 11

Orario inizio spettacolo 22.00