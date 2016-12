Fontaneto - Centocinquanta ragazzi su un palco, un unico sogno: realizzare un musical che verrà poi presentato all'interno di Expo2015. E' stato presentato mercoledì 1 ottobre, all'interno del Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (NO), il progetto “MusicExperience4Expo”, un’iniziativa che permetterà ai ragazzi delle scuole di esibirsi in un musical dove metteranno in luce le loro doti canore, di recitazione e di ballo. Il progetto è organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara in collaborazione con Phenomenon Production e l’Associazione Culturale Paerbleau, coordinato dalla referente per i progetti internazionali prof.ssa Gabriella Colla. Tema e focus del progetto , primo nel suo genere, è l’Educazione Alimentare nel quadro dell’Educazione alla Salute e rientra nelle fasi successive alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per “Scuola e Cibo” fra il MIUR e Federalimentari del 25 Luglio 2012. L'iniziativa inoltre, mira a promuovere il cibo italiano valorizzando l’immagine del territorio italiano e nello specifico del Novarese. La realizzazione è prevista per il prossimo anno scolastico e vedrà coinvolti istituti secondari di primo e di secondo grado di Novara e provincia i cui allievi saranno presenti nel musical “Wonderland –il Cuore della Terra”. Si tratta di un viaggio nella cultura, nella storia e nelle tradizioni contadine del territorio novarese che insegnerà ai giovani l'importanza del riso nella corretta alimentazione. I casting per partecipare si terranno il 6/7 ottobre a Novara e 14/15 ottobre al Phenomenon. “Le scuole sono già state contattate dall'Ufficio Scolastico Provinciale e hanno risposto molto bene al nostro invito – ha spiegato la prof.ssa Gabriella Colla - .Ci sono già 30 iscritti al casting e siamo sicuri che il numero sarà destinato a crescere. I ragazzi saranno accompagnati da un insegnante e avranno modo di mostrare il loro talento alla giuria che poi sceglierà i migliori per il musical”. Le prove e la realizzazione del musical dureranno circa 6 mesi. Lo spettacolo verrà poi rappresentato in anteprima assoluta al Phenomenon, mentre la prima si terrà nell'ambito di Expo2015, a Milano. “Vogliamo dare la possibilità a tanti ragazzi di poter mettere in luce le loro capacità – ha detto Marco Cerutti produttore del musical - . Per gli artisti, anche quelli più affermati, trovare uno spazio dove esibirsi è sempre più difficile. Phenomenon Production, da sempre è attenta ai talenti emergenti, così abbiamo deciso di investire sui giovani del Novarese. Per questo metteremo a disposizione il grande palco del Phenomenon”. “I talenti possono essere ovunque, non solo nelle grandi città, ma anche in un piccolo paese. Il grande Roberto Bolle, ad esempio, è nato a Casale Monferrato - queste le parole di Andrea Longhi autore e regista del progetto – .Speriamo di scoprire anche noi giovani con spiccate doti da far conoscere in tutto il mondo! Sarà uno spettacolo completo – ha concluso Longhi - con danza, canto, coreografie e anche interventi multimediali. Sarà un'esperienza unica per i ragazzi, ma anche per gli spettatori”. Questa opportunità permetterà a tanti giovani di realizzare il loro sogno di raffinare sempre più il loro talento.

