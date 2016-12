Fontaneto - Si è svolta nella serata di sabato 19 luglio presso la Piazza Unità d'Italia a Fontaneto d'Agogna, la presentazione ufficiale alla cittadinanza del “Progetto Cultura 2014”, realizzato dalla Commissione Cultura del Comitato Festeggiamenti in onore dei 175 anni della presenza di Sant'Alessandro come patrono di Fontaneto. Dei sei progetti sviluppati in questi mesi, sono stati in particolare presentati il volume tutto fontanetese dal titolo “Tra ‘l Scion e la Gogna: Funtanèi”, una raccolta di storie tratte dalla viva voce di sessantuno autori, la cartina dal titolo “Fontaneto ubi dicitur. I nomi dei luoghi” che raccoglie i toponimi locali, e una selezione di schede di contenuto storico-artistico che approfondiscono alcuni temi del libro. “Abbiamo pensato – ha affermato Eraldo Teruggi, presidente della Pro Loco Fontaneto e della Commissione Cultura – che il luogo migliore per presentare ai Fontanetesi il lavoro di questi mesi fosse questa piazza, Piazza Unità d'Italia, un luogo dal valore simbolico, perché unità e unione sono due splendide parole, e in quest'anno così importante per il nostro paese, pensiamo che debbano essere le linee guida che devono ispirare tutti noi.” Piacevole sorpresa della serata, cui hanno assistito oltre un centinaio di persone, è stata l'inaspettata presenza del Paglin e della Paglina, le due maschere fontanetesi, che solitamente tornano in paese dall'Argentina soltanto in occasione del carnevale. “Ci hanno chiamato – ha affermato il Paglin – per leggervi in anteprima alcuni estratti del libro, siamo onorati di essere tornati a Fontaneto in un'occasione tanto importante.” Un volume che a brevissimo entrerà in tutte le case fontanetesi. Infatti, a partire dagli ultimi giorni del mese di luglio, la Pro Loco Fontaneto, il cui direttivo regge in ampia parte la Commissione Cultura, distribuirà gratuitamente a tutte le famiglie del paese una confezione contenente il libro, la cartina e le schede di approfondimento. L'atto conclusivo formale di un grande impegno, profuso nel contesto della Commissione Cultura, per promuovere ancora una volta il territorio fontanetese, con le sue tradizioni, usi e costumi, tipicità.

