Novara - Il tema della sicurezza sul lavoro è stato l’argomento di un incontro tenutosi lo scorso 09 luglio presso la sala riunioni della Fondazione Agraria e organizzato da Confagricoltura Novara e VCO unitamente allo Spresal di Novara e alla società Arnica srl, che collabora da oltre 10 anni con l’associazione agricola. L’obiettivo della riunione era illustrare le attività di controllo e di monitoraggio del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con specifico riferimento al settore agricolo. La presenza di più di 100 aziende associate ha evidenziato l’importanza degli argomenti trattati. Gli ispettori dell’ASL, Dott. Damiano Mones e Dott. Dario Sponton, oltre ad aver esposto le procedure di controllo per gli anni 2014/2015, hanno puntualizzato i principali obblighi relativi al tema della salute e sicurezza nei luoghi lavoro e hanno approfondito le cause più diffuse di infortunio, sottolineando l’importanza dell’adozione delle misure di sicurezza che, se correttamente applicate, contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Paola Battioli, Presidente di Confagricoltura di Novara e VCO, ha evidenziato come il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro sia da anni all’attenzione delle aziende associate, rimarcando però la non facile applicazione di adempimenti stabiliti solitamente per ambiti lavorativi diversi da quello agricolo e quindi di difficile attuazione. Paola Battioli ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre una normativa specifica per l’agricoltura. Numerosa, attenta ed attiva è stata la partecipazione delle aziende per tutta la durata dell’incontro, che è stato oggetto di notevole apprezzamento.

Novara - Il tema della sicurezza sul lavoro è stato l’argomento di un incontro tenutosi lo scorso 09 luglio presso la sala riunioni della Fondazione Agraria e organizzato da Confagricoltura Novara e VCO unitamente allo Spresal di Novara e alla società Arnica srl, che collabora da oltre 10 anni con l’associazione agricola. L’obiettivo della riunione era illustrare le attività di controllo e di monitoraggio del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con specifico riferimento al settore agricolo. La presenza di più di 100 aziende associate ha evidenziato l’importanza degli argomenti trattati. Gli ispettori dell’ASL, Dott. Damiano Mones e Dott. Dario Sponton, oltre ad aver esposto le procedure di controllo per gli anni 2014/2015, hanno puntualizzato i principali obblighi relativi al tema della salute e sicurezza nei luoghi lavoro e hanno approfondito le cause più diffuse di infortunio, sottolineando l&r

squo;importanza dell’adozione delle misure di sicurezza che, se correttamente applicate, contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Paola Battioli, Presidente di Confagricoltura di Novara e VCO, ha evidenziato come il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro sia da anni all’attenzione delle aziende associate, rimarcando però la non facile applicazione di adempimenti stabiliti solitamente per ambiti lavorativi diversi da quello agricolo e quindi di difficile attuazione. Paola Battioli ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre una normativa specifica per l’agricoltura. Numerosa, attenta ed attiva è stata la partecipazione delle aziende per tutta la durata dell’incontro, che è stato oggetto di notevole apprezzamento.