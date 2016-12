Novara - Maxi operazione dei Carabinieri di Novara. Quarantaquattro le persone arrestate, in prevalenza di etnia georgiana, appartenenti alla cosiddetta “mafia russa” che nel tempo avevano messo a segno diversi colpi in case ed appartamenti in molte zone del Nord Italia. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano, hanno consentito di ricostruire l’organigramma delle varie squadre operanti in varie regioni individuandone i componenti. Ingentissimo il materiale sequestrato nel corso dell’operazione, composto in prevalenza da monili in oro (45 kg) e argento (circa 2 quintali di suppellettili vari). Nel complesso sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro.

Novara - Maxi operazione dei Carabinieri di Novara. Quarantaquattro le persone arrestate, in prevalenza di etnia georgiana, appartenenti alla cosiddetta “mafia russa” che nel tempo avevano messo a segno diversi colpi in case ed appartamenti in molte zone del Nord Italia. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano, hanno consentito di ricostruire l’organigramma del

le varie squadre operanti in varie regioni individuandone i componenti. Ingentissimo il materiale sequestrato nel corso dell’operazione, composto in prevalenza da monili in oro (45 kg) e argento (circa 2 quintali di suppellettili vari). Nel complesso sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro.