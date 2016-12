Novara - Presentare alle imprese novaresi i servizi di marketing online e offline offerti dalla società Explora per favorire opportunità di soggiorno e visita in vista di EXPO Milano 2015: questo l’obiettivo dell’incontro che si svolgerà mercoledì 2 luglio, alle ore 15 presso la Camera di Commercio, in via degli Avogadro 4, a Novara. L’appuntamento si aprirà con i saluti di Paolo Rovellotti, past president dell’Ente camerale e delegato dall’attuale presidente Francesco Del Boca per EXPO 2015. Seguirà l’intervento di Josep Ejarque, direttore generale della società Explora, la Destination Management & Marketing Organization di EXPO Milano 2015, il quale illustrerà il modello promo commerciale messo a punto dalla società, indicando le modalità e le condizioni di partecipazione previste per gli operatori novaresi. «L’intento dell’accordo siglato recentemente tra le Camere di Commercio del Piemonte e la società Explora – spiega Rovellotti – è quello di promuovere i servizi delle nostre imprese turistiche, in modo da migliorarne la competitività e facilitare l’integrazione con quelli di Expo 2015, nell’ottica di un’offerta integrata. Già ad aprile avevamo organizzato un primo incontro tra Explora e gli operatori novaresi – ricorda Rovellotti – i quali avevano espresso il loro interesse al riguardo e che ora potranno conoscere dettagli operativi e tariffe per aderire alla proposta promo commerciale della società». La metodologia di lavoro di Explora è quella dei Club di prodotto: ne sono stati individuati sinora una trentina, su temi che spaziano dalla natura al benessere, dall’enogastronomia al fascino, senza trascurare le esigenze di specifici target di clientela, quali i turisti Russi, Cinesi, Giapponesi o Arabi, per ciascuno dei quali è stato definito un disciplinare, il cui rispetto è fondamentale per assicurare un livello elevato di offerta da parte dei singoli Club di prodotto. Gli operatori novaresi che aderiranno alla proposta verranno accompagnati nella scelta dei Club di riferimento e nel miglioramento qualitativo della propria offerta e potranno beneficiare della campagna di promocommercializzazione di Explora. Per maggiori informazioni e per confermare la propria partecipazione all’incontro: Camera di Commercio di Novara – promozione@no.camcom.it; tel. 0321.338.270.

