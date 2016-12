Novara - Il prossimo 3 luglio, dalle 14.00 alle 18.00, presso la Sala Comunale di Via Porzio Giovanola al Centro Commerciale San Martino, il personale del Consorzio Servizi Intercomunali e l’architetto Paola La Penna, in qualità di responsabile comunale dello Sportello Unico Attività Produttive saranno a disposizione degli operatori interessati (architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, Associazione Industriali Novara e Associazione Piccole Imprese) per illustrare le funzionalità dello Sportello Unico per le Attività Produttive on line, accessibile dalla Home Page del sito comunale www.comune.novara.it La semplificazione normativa e burocratica spesso fatica a prendere corpo, soprattutto nell’ambito delle complesse procedure legate alla trasformazione del territorio, ma, appunto, il fatto che il SUAP on line del Comune di Novara sia tra i più avanzati nel quadro dei comuni italiani, offre grandi opportunità ancora non del tutto sfruttate agli operatori del settore. La scelta di operare attraverso lo sviluppo e l’implementazione di un “Portale interfaccia” per la gestione e la presentazione delle pratiche edilizie ha bisogno della massima condivisione e divulgazione : proprio queste considerazioni hanno spinto l’Amministrazione Comunale ad organizzare una giornata di corso dedicata agli iscritti agli Ordini professionali interessati. Per informazioni ed iscrizioni occorre prendere contatti con il Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio telefonando al numero 0321/3702723 (orari da lunedì a venerdi 8.30-12.30).

Novara - Il prossimo 3 luglio, dalle 14.00 alle 18.00, presso la Sala Comunale di Via Porzio Giovanola al Centro Commerciale San Martino, il personale del Consorzio Servizi Intercomunali e l’architetto Paola La Penna, in qualità di responsabile comunale dello Sportello Unico Attività Produttive saranno a disposizione degli operatori interessati (architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, Associazione Industriali Novara e Associazione Piccole Imprese) per illustrare le funzionalità dello Sportello Unico per le Attività Produttive on line, accessibile dalla Home Page del sito comunale www.comune.novara.it La semplificazione normativa e burocratica spesso fatica a prendere corpo, soprattutto nell’ambito delle complesse procedure legate alla trasformazione del territorio, ma, appunto, il fatto che il SUAP on line del Comune di Novara sia tra i pi

ù avanzati nel quadro dei comuni italiani, offre grandi opportunità ancora non del tutto sfruttate agli operatori del settore. La scelta di operare attraverso lo sviluppo e l’implementazione di un “Portale interfaccia” per la gestione e la presentazione delle pratiche edilizie ha bisogno della massima condivisione e divulgazione : proprio queste considerazioni hanno spinto l’Amministrazione Comunale ad organizzare una giornata di corso dedicata agli iscritti agli Ordini professionali interessati. Per informazioni ed iscrizioni occorre prendere contatti con il Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio telefonando al numero 0321/3702723 (orari da lunedì a venerdi 8.30-12.30).