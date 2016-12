Novara - Da un premio a un archivio. L’annuncio è stato dato in occasione della cerimonia del premio Graziosi. Alla presenza del figlio e della massime autorità, compreso il prefetto, è stato anticipato da Roberto Cicala, presidente del Centro Novarese di Studi Letterari, il progetto per un archivio sull’autore di Una Topolino amaranto e sulla memoria storica e letteraria della “Terra degli aironi” per raccogliere, digitalizzare e studiare documenti e materiali per la ricerca e la scuola. Il nuovo progetto viene sostenuto in prima battuta dal Fondo Pagani della Fondazione della Comunità del Novarese che invita (alla cerimonia c’è stato un intervento del direttore operativo Gianluca Vacchini) a versare un contributo sul conto corrente postale 18205146 o Banco Posta della stessa Fondazione, con un volume in omaggio (informazioni allo 0321 392825, e-mail: infocentro@letteratura.it). Con la raccolta di libri, lettere, carte, foto, video e documenti di Dante Graziosi si potranno favorire ricerche scolastiche e universitarie e non dimenticare tradizione e passato: è l’idea del Centro Novarese di Studi Letterari che propone l’avvio dell’Archivio Storico Graziosi che potrà essere il primo passo di un archivio letterario novarese, perché la memoria e le parole degli scrittori aiutino a capire e guardare con più lucidità il presente e il futuro del nostro territorio. L’Archivio sarà aperto presso la Sezione Novarese della Biblioteca Civica Negroni raccogliendo i materiali più importanti della carriera letteraria dello scrittore (dattiloscritti, fotografie, corrispondenza, ritagli stampa, recensioni, prime edizioni delle sue opere) e in parte di quella scientifica, prima ancora che politica, ordinarli e schedarli, depositando la parte bibliografica in un apposito scaffale e studiando i testi inediti con un’opera di trascrizione e digitalizzazione, mettendoli poi a disposizione per la consultazione, a richiesta. Il progetto arricchisce quanto il Centro studi letterari, in stretta collaborazione con enti e istituzioni, ormai da 25 anni sta realizzando per la maggiore conoscenza e fruizione pubblica di opere e contenuti di scrittura dell’autore e degli altri maggiori scrittori novaresi di rilevanza nazionale, dalla Marchesa Colombi a Clemente Rebora, da Carlo Dionisotti e Sebastiano Vassalli.

