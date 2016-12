Baveno -

Ricco il programma dell’evento. In apertura il saluto del Sindaco di Baveno Franco Ottinetti, a seguire la relazione del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Francesco del Boca. Ospite dell’assemblea Massimo Cavino, professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Economia dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Moderatore: Maria Vittoria Passera, giornalista di Novara Oggi.

Nel corso dell’assemblea, una parte importante sarà dedicata alle premiazioni. I Premi Artifex, istituiti nel 2005 per persone e istituzioni che interpretino nel proprio ambito i valori propri dell’artigianato, saranno assegnati come segue: per il Sociale a Don Dino Campiotti, direttore Caritas diocesana di Novara; per il Territorio Ivan Guarducci presidente Fondazione Comunitaria VCO; per la Cultura, Roberto Tognetti, presidente del Comitato d’Amore per Casa Bossi.

Riconoscimenti a tre figli di artigiani con le Borse di Studio intitolate a Remo Zanetta e Franco Panarotto. Per la Premiazione Fedeltà alla Associazione, previsti 46 riconoscimenti per gli imprenditori che hanno maturato 35 anni, 42 anni e 50 anni di iscrizione; 1 riconoscimento per dirigenti con 20 anni di anzianità nel ruolo; 7 riconoscimenti per i delegati comunali dell’associazione con 20 anni di anzianità nel ruolo; infine, i collaboratori con 20 anni e 35 anni di servizio, con 3 riconoscimenti complessivi.

“L’assemblea annuale è il momento più importante della vita associativa” spiega Francesco Del Boca, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “Le proposte di Confartigianato, un anno di azione e di impegno associativo, la spinta per il futuro sono le indicazioni per i lavori assembleari; in un momento in cui le imprese pagano ancora gli effetti di una crisi difficile e lunga”.

L’appuntamento assembleare di sabato 28 giugno si inserisce nel calendario assembleare del sistema Confartigianato: lo scorso 10 giugno, infatti, il presidente Del Boca ha guidato a Roma la delegazione novarese e del VCO che ha preso parte ai lavori dell’assemblea nazionale di Confartigianato