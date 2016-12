Novara - Sono state comunicate nelle messe festive di metà giugno con lettera del vicario generale le prime destinazioni dei nuovi sacerdoti ordinati in cattedrale il 14 giugno 2014. Il vescovo di Novara ha nominato don Gabriele Vitiello nuovo coadiutore di Bellinzago e don Roberto Pollastro, nuovo coadiutore di Omegna; don Marco Borghi è stato destinato per i due mesi estivi alle parrocchie di Macugnaga e Ceppo Morelli, sopperirà ai bisogni della Valle Anzasca, che si riempie di numerosi turisti nel periodo estivo; a breve riceverà la destinazione definitiva. Oltre ai tre nuovi sacerdoti, sono interessati alle nomine don Fabrizio Mancin, prete dal 1995, attualmente parroco di Traffiume – Cannobio (dal 2004) e amministratore parrocchiale di Crealla (dal 2004), Falmenta (dal 2004) e Gurro (dal 2011), e don Massimiliano Maragno, prete dal 2008, vicario parrocchiale di Cannobio – San Vittore (dal 2010) e amministratore di Spoccia (2011) e Cursolo-Orasso (dal 2011). Il vescovo ha chiesto a don Mancin di assumere anche la guida delle comunità cannobine di Spoccia, Cursolo e Orasso, mentre a don Maragno di «dedicare tempo e impegno prolungato maggiore nella pastorale giovanile» delle parrocchie di Cannobio e di Cannero. Nella lettera inviata dal vicario generale mons. Cossalter ai due sacerdoti con cui si esprimono le decisioni del Vescovo, vengono anche esplicitate le novità che interesseranno tutte le parrocchie guidata da ora da don Mancin: «Naturalmente – scrive mons. Cossalter - non potrai garantire la celebrazione Eucaristica in ogni domenica a tutte le comunità, ma potrai stabilire un calendario di celebrazioni, anche durante i giorni feriali, per non lasciar mancare l’insostituibile raccogliersi attorno all’Eucaristia delle comunità». Infatti il Codice di diritto canonico impedisce ai sacerdoti la celebrazione di più di tre Messe nei giorni festivi e due Messe nei giorni feriali (can. 905 §2). «Là dove non ti sarà possibile celebrare di domenica, ti invito a sollecitare le comunità a non mancare di “riunirsi insieme” con altre forme di preghiera nel “giorno del Signore”. Ciò che è necessario – conclude il vicario generale - è che non venga meno l’identità di ogni comunità, in modo particolare nei momenti rilevanti della vita, sociale e personale, che va curata ad ogni costo, aiutando i fedeli a farsi carico anche della loro vita spirituale»

