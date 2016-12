Novara - Si è svolta questa mattina, sabato 21 giugno, la seconda edizione della Giornata Ecologica organizzata dal SARPOMCLUB. Si tratta di una iniziativa di pulizia dei boschi nel Parco del Ticino nella zona tra la Raffineria Sarpom e Cerano a cui hanno partecipato, su base volontaria, i dipendenti della raffineria e i loro familiari. Dopo il ritrovo presso il parcheggio antistante l’ingresso della raffineria, sono stati forniti ai partecipanti: guanti, occhiali, bastoncini e sacchi per la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica, oltre che cappellino e una maglietta celebrativa. “E’ certamente un segnale importante di attenzione per il Parco – ha sottolineato Marco Mario Avanza, Presidente del Parco del Ticino e Lago Maggiore – che dimostra la sensibilità del SARPOMCLUB nei confronti di un territorio che è da tutelare e valorizzare anche attraverso azioni di aiuto e collaborazione da parte dei gruppi di volontariato”. “Questa iniziativa è nata per dare un seguito agli sforzi dell’azienda per ridurre al minimo l’impatto ambientale – ha ribadito Gianfranco Aronici Presidente del SARPOMCLUB – l’abbandono di rifiuti nei boschi dimostra lo scarso rispetto per l’ambiente da parte di alcuni e ci è sembrato giusto dare un piccolo contributo per migliorare la situazione. Vuole anche servire come insegnamento ai figli dei nostri dipendenti.”

Novara - Si è svolta questa mattina, sabato 21 giugno, la seconda edizione della Giornata Ecologica organizzata dal SARPOMCLUB. Si tratta di una iniziativa di pulizia dei boschi nel Parco del Ticino nella zona tra la Raffineria Sarpom e Cerano a cui hanno partecipato, su base volontaria, i dipendenti della raffineria e i loro familiari. Dopo il ritrovo presso il parcheggio antistante l’ingresso della raffineria, sono stati forniti ai partecipanti: guanti, occhiali, bastoncini e sacchi per la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica, oltre che cappellino e una maglietta celebrativa. “E’ certamente un segnale importante di attenzione per il Parco – ha sottolineato Marco Mario Avanza, Presidente del Parco del Ticino e Lago Maggiore – che dimostra la sensibilità

; del SARPOMCLUB nei confronti di un territorio che è da tutelare e valorizzare anche attraverso azioni di aiuto e collaborazione da parte dei gruppi di volontariato”. “Questa iniziativa è nata per dare un seguito agli sforzi dell’azienda per ridurre al minimo l’impatto ambientale – ha ribadito Gianfranco Aronici Presidente del SARPOMCLUB – l’abbandono di rifiuti nei boschi dimostra lo scarso rispetto per l’ambiente da parte di alcuni e ci è sembrato giusto dare un piccolo contributo per migliorare la situazione. Vuole anche servire come insegnamento ai figli dei nostri dipendenti.”