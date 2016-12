Novara - Con la seduta della Giunta comunale del 18 giugno 2014 è iniziato ufficialmente il mandato di Elia Impaloni e Rossano Pirovano come nuovi Assessori dell'amministrazione Ballarè che ne ha firmato i decreti di nomina. «Con entusiasmo iniziamo questa nuova fase della nostra attività amministrativa - ha commentato Ballarè - in piena continuità con quanto fatto finora e con il desiderio condiviso di raggiungere i nuovi traguardi che ci siamo prefissati. Auguro buon lavoro agli Assessori appena nominati. Ringrazio di cuore Augusto Ferrari e Giovanni Agnesina a cui va la mia personale riconoscenza. Ad Augusto anche un grande "in bocca al lupo" per la nuova avventura come assessore regionale». Con nomina di Impaloni e Pirovano, questo è il nuovo quadro delle deleghe: Progettazione e manutenzione edifici pubblici, strade, Pubblica illuminazione – Cimiteri – Servizio idrico integrato, reti e distribuzione gas – Organizzazione e politiche del personale – Gestione del patrimonio comunale: Vicesindaco Nicola Fonzo Bilancio – Fiscalità Locale – Rapporti con le società partecipate – Politiche per il contenimento dei costi di funzionamento – Valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale – Affari Legali – Giuramenti ex art. 231 D.Lgs. n. 51/1998 – L.n. 180/78: Assessore Dulio Politiche per le emergenze sociali – Servizi alla persona – Politiche sociali per la famiglia, i bambini e i giovani – Politiche per la sicurezza – Decreti nomina tutore, curatore e amministratore di sostegno ai sensi degli artt. 346 e seguenti c.c. e della L.n. 6/2004 – L.n. 180/78: Assessore Impaloni Sistema dei beni e delle attività culturali – Promozione della cultura e della creatività giovanile – Iniziative culturali per le famiglie – L.n.180/78: Assessore Turchelli Istruzione e formazione professionale – Sistemi formativi per l’infanzia e la gioventù – Sostegno alle azioni educative delle famiglie – Pari Opportunità e politiche di genere – Servizi demografici ed elettorali – Toponomastica – firma registri carico e scarico stupefacenti nonchè delle scorte medicinali da utilizzare presso impianti in cui vengono curati o custoditi professionalmente animali da affezione: Assessore Patti Sport ed impiantistica sportiva – Promozione sportiva per la gioventù – Città partecipata – Rapporti con il Consiglio Comunale: Assessore Pirovano Turismo – Gemellaggi – Artigianato – Commercio e mercati – Tutela dei diritti dei consumatori – Politiche abitative per i giovani e le famiglie – Servizi per la gioventù – Presidente Commissione controllo rilevazione prezzi – Servizio civile: Assessore Paladini Governo del territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Grandi Infrastrutture: Assessore Bozzola Politiche per la sostenibilità ambientale: sistema integrato rifiuti e teleriscaldamento - mobilità e verde pubblico – Arredo urbano - Protezione Civile: Assessore Rigotti. Restano nella competenza del Sindaco le materie relative a: Promozione e sviluppo economico del territorio - Lavoro - Università - Rapporti istituzionali - Comunicazione/ Informatica /Ufficio relazioni con il pubblico - Polizia Municipale

