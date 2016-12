Novara - Ci sarà anche l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - AISLA Onlus agli “Streetgames”, festa dello sport che animerà vie e piazze del centro storico di Novara da sabato 21 a domenica 29 giugno.AISLA Onlus, che promuove in tutta Italia dove è presente con 60 sezioni territoriali, circa 1.600 soci e oltre 200 volontari la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di Sla e dei loro familiari (a Novara ha la propria sede amministrativa in viale Roma 32; www.aisla.it, tel.: 0321- 499727), potrà essere presente agli “Streegames” grazie all’ospitalità generosamente offerta dal Motoclub TTN-Racing Club. Il Motoclub TTN-Racing Club, da tempo solidale con le Onlus che si occupano delle persone più bisognose ed in particolare di quelle disabili, renderà infatti disponibile all’interno del proprio stand allestito in piazza Puccini per tutta la durata della manifestazione uno spazio dove i volontari AISLA saranno presenti ogni giorno fornendo informazioni su attività e progetti a supporto delle persone con Sla - rara malattia neurodegenerativa al momento inguaribile e dalle cause ignote che comporta la progressiva paralisi dei muscoli volontari fino all’exitus per insufficienza respiratoria, mentre le capacità cognitive restano nella maggior parte dei casi intatta - e dei loro familiari. AISLA Onlus fornisce informazioni sulle possibilità di cura ed assistenza, promuove e finanzia progetti assistenziali (ad esempio trasporti, ‘badandato’, distribuzione di ausili in comodato d’uso gratuito, assistenza domiciliare) e di sostegno economico in favore dei malati di Sla e delle famiglie più indigenti, stimola la ricerca scientifica di eccellenza attraverso la Fondazione AriSLA di cui è socio fondatore insieme alle Fondazioni Telethon , Cariplo, Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, organizza corsi di formazione per assistenti familiari, medici, operatori socio sanitari e per tutte le figure professionali e/o volontarie coinvolte nel percorso di presa in carico: «Siamo stati sensibilizzati alla buona causa di AISLA dalla dottoressa Fulvia Massimelli, segretario nazionale dell’Associazione - spiega il presidente del Motoclub TTN-Racing Club Novara, Alessandro De Gregori - Sia sui circuiti sia nelle manifestazioni fuori dalle piste cerchiamo, per quanto ci è possibile, di offrire alle Associazioni di volontariato che operano sul territorio maggiori visibilità e opportunità di farsi conoscere meglio da un pubblico variegato. Abbiamo a cuore le persone diversamente abili: solitamente ci occupiamo di coloro che lo sono a causa di un incidente stradale, in questo caso vogliamo portare un segno di vicinanza e solidarietà alle persone malate di Sla. Presso il nostro stand i volontari di AISLA avranno l’opportunità di distribuire materiale informativo sulla Sla, sulle loro attività e di raccogliere fondi a sostegno dei progetti attivati dall’Associazione».

