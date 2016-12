Novara - L’esportazione dei prodotti agroalimentari nei mercati extracomunitari è il tema dell’incontro organizzato dallo Sportello Europa della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino e la ASL di Novara, che si è svolto questo pomeriggio, lunedì 23 giugno 2014, presso la Sala del Consiglio della sede camerale, in Via degli Avogadro 4, a Novara. Obiettivo del seminario è stato quello di aiutare le imprese alimentari nella valutazione degli aspetti da considerare quando si intende esportare in mercati che non fanno parte dell’Unione Europea. Dopo i saluti istituzionali, Laura Bersani, del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torino, è entrata nel merito delle analisi che attestano la conformità dei prodotti, con particolare riferimento ai passi da compiere verso i mercati di Federazione Russa, Svizzera e Stati Uniti. Quindi, è stata la volta dell’intervento di Giorgia Andreis, dello Studio Andreis di Torino, dedicato agli aspetti legislativi e, in particolare, agli accordi bilaterali esistenti tra Paesi che consentono di adottare procedure di sdoganamento più celeri o di usufruire di tariffe agevolate. Il tema delle verifiche sanitarie, effettuate anche da ispettori del Paese importatore e richieste soprattutto nella filiera dei prodotti di origine animale, è stato, invece, approfondito da Manuela Cagnoli, del Servizio Igiene ed Assistenza Veterinario ASL di Novara. Ma l’incontro è stato anche l’occasione per distribuire ai partecipanti la nuova guida L’esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE: verifiche, conformità merceologica e requisiti (collana Unione Europea. Istruzioni per l’uso), pubblicata da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di commercio di Torino e realizzata con il supporto operativo del Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino.

