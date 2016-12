Novara -

Nella mattina del 17 giugno 2014, diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino hanno spiegato posti di controllo alle porte della città, lungo le principali arterie di immissione; lo scopo è quello di intercettare i “professionisti” delle truffe in trasferta, ovvero coloro che, italiani e non, si muovono nelle principali città della provincia come novelli briganti, per poi far ritorno presso le proprie basi di partenza con il bottino del mattino.

All’interno della città, invece, personale della Questura ha presidiato i principali mercati cittadini, in particolare quello di Viale Dante dove, soprattutto in passato, numerosi sono stati gli scippi ai danni in particolare di donne ed anziani.

Si è trattato di un’azione coordinata volta ad individuare eventuali ladri e truffatori e soprattutto a scoraggiare con una presenza massiccia di Poliziotti eventuali malintenzionati. L’attività ha portato all’identificazione di circa 60 persone, alcune proprio in trasferta e con precedenti specifici nell’ambito dei reati contro il patrimonio.

Infine nella giornata di oggi, 19 giugno, personale della Questura hanno tenuto un nuovo incontro con gli anziani presso la “Casa di giorno” in centro città, Via Tornielli, , dove ancora una volta le Forze dell’Ordine hanno cercato di sensibilizzare ed informare sul tema.