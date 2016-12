Novara -

E’ scaricabile online “iNovara”, l’applicazione per iOs e Android del Comune di Novara. Dietro un’interfaccia volutamente semplice ci sono tante novità in una App che a pochi giorni dalla pubblicazione è già stata selezionata e premiata da Smau Torino come “innovativa e utile per le future Smart Cities”.

Innanzitutto la possibilità per l’ente gestore (in questo caso il Comune di Novara tramite gli uffici Tecnici e Comunicazione) di aggiornare in tempo reale tutti i contenuti della App, nessuno escluso, utilizzando il proprio personale e senza avere successivi costi esterni di sviluppo. Il tutto viene gestito compilando un semplice database. Vi sono inoltre funzioni ormai imprescindibili come il collegamento e la condivisione con i Social Network (Facebook e Twitter) e informazioni utili a raggiungere la città o i principali centri collegati all’area Expo 2015.

La App è gratuita e può offrire testi in sette lingue, anche in vista del pubblico che arriverà nel novarese durante la Expo universale. E’ georeferenziata e può guidare un turista o un cittadino alla scoperta di “punti di interesse”: una mostra, un determinato ufficio o servizio (esempio: un ufficio comunale), una sagra o festa. Può mandare “push alert” in tempo reale per segnalare imprevisti (per esempio una modifica della circolazione per un evento).

L’applicazione è stata sviluppata dalla start-up “App&Map” e realizzata con il sostegno di Novamont Spa, azienda novarese leader europeo nel settore della chimica verde e della sostenibilità.

“Questo strumento -dichiara Sara Paladini, Assessore al turismo e al commercio del comune di Novara- rafforza la presenza della città di Novara nell'universo della comunicazione digitale. Uno strumento che sostiene la nostra promozione turistica anche in prospettiva futura”.

“Abbiamo sostenuto questa iniziativa del Comune di Novara, individuando la più amichevole ed innovativa tecnologia presente sul mercato italiano delle App perchè andava nella direzione di una città sostenibile, la stessa che Novamont sostiene fin dalla sua nascita con decine di brevetti - spiega Andrea Di Stefano, Direttore Progetti Speciali di Novamont Spa -

“I nostri uffici gestiscono direttamente i contenuti in tempo reale - spiega Alvaro Canciani, direttore ICT Comune Novara - e questo consente una effettiva autonomia editoriale della Pubblica Amministrazione oltre al raccordo con i progetti già sviluppati da tempo come il servizio di informazioni sul web NovaraNet”

per scaricare l’applicazione per iOs (iPhone/iPad):

https://itunes.apple.com/it/app/inovara/id874934628

per scaricare l’applicazione Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appandmap.inovara