Novara -

Nel contesto della presentazione di Iveco Check Stop svoltasi all'interporto di Novara, il sindaco Andrea Ballarè ha incontrato, presso la sede di Cim Spa il neo nominato Assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco.

«Ho molto apprezzato - ha commentato il Sindaco - la scelta dell'Assessore Balocco di venire a Novara come prima uscita del suo mandato: un segno di rispetto e di considerazione per la nostra città e per il nostro interporto, il cui ruolo nella rete della logistica del Piemonte e di tutto il nord ovest cresce ogni giorno di più. Ancora più significativo il fatto che l'incontro sia avvenuto nel contesto di una iniziativa di una grande azienda del settore, come Iveco, che a sua volta ha scelto Cim come "palcoscenico" per lanciare un suo nuovo prodotto».

«Insieme all'Assessore Giulio Rigotti - prosegue il Sindaco - abbiamo avuto modo di scambiare alcune considerazioni con l'assessore Balocco, che ci ha confermato la sua disponibilità ad approfondire con noi le questioni cruciali che più ci stanno a cuore: il futuro e il ruolo del trasporto pubblico locale per il quale ci aspettiamo una inversione di tendenza dopl anni di tagli, e il ruolo di Cim, che per noi è uno dei punti cardine di una strategia per creare sviluppo e lavoro nel nostro territorio».

«Mi pare - conclude il sindaco Ballarè - che questo incontro sia una ulteriore dimostrazione della disponibilità della nuova Giunta regionale verso i singoli territori. Un buon inizio, da quale intendiamo partire per far crescere una sempre maggiore sinergia e collaborazione»