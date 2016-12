Viareggio - Sabato 21 giugno alle 18 a Villa Bonaparte di Viareggio omaggio a Manlio Cancogni, che 16 luglio 1916 festeggerà i 98 anni, con l'anteprima del suo libro autobiografico Il racconto più lungo. Storia della mia vita, una conversazione con Giovanni Capecchi in uscita da Interlinea. All'incontro promosso dal premio Viareggio partecipano anche Marino Biondi e Mario Graziano Parri. Giornalista, viaggiatore, uomo di lettere, Manlio Cancogni è una delle voci fondamentali della storia dell’Italia repubblicana: la sua lunghissima e avvincente vita si intreccia indissolubilmente con quella del nostro Paese. In questo libro la racconta a Giovanni Capecchi dalla poltrona di casa sua in Versilia («io solo qui non desidero essere altrove»), dai primi anni romani durante il fascismo fino al ritorno nell’amata Toscana, passando per le principali capitali europee e volando tra le vicende politiche e culturali dell’Italia e del mondo.

