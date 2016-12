Novara - Il 14 giugno 2014, nel primo pomeriggio, è giunta alla Polizia di Novara la segnalazione di un cittadino per la presenza di alcune persone all’interno di un appartamento sottoposto a sequestro in Via Locchi. La volante, intervenuta prontamente, ha trovato sul posto i proprietari dell’alloggio, una coppia novarese, che aveva già bloccato uno dei due soggetti; l’altro è riuscito, invece, a scappare nonostante le immediate ricerche degli agenti. L’uomo, un novarese classe 1995, ricostruita la dinamica dei fatti, è stato tratto in arresto per furto, aggravato dal fatto di essere stato perpetrato ai danni di beni posti sotto sequestro, per essere giudicato in via direttissima con conseguente applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione ogni giorno dinanzi alla polizia giudiziaria.

