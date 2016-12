Novara - Il 12 giugno scorso i Carabinieri di Novara, seguendo le tracce di un ladro di bicilette recidivo, hanno trovato e scoperto un vero e proprio deposito di merce rubata dalle piazze e dalle autovetture in sosta nei parcheggi novaresi, pronta per essere spedita all’estero. I Carabinieri hanno, infatti, rinvenuto e sequestrato 2 ciclomotori Piaggio “Ciao” e 29 biciclette da uomo e donna di varie marche e modelli (“Atala”, “Frejus”, “Arlone”, “Frera”, “Btwin”, ecc.), oltre a 5 computer portatili ed un tablet (“Acer”, “Compaq”, “HP”, “Asus” e “Dicra”), 9 navigatori satellitari (“Tom Tom”, “Mio” e “Nissan Auto”), 5 macchine fotografiche (“Nikon”, “Olympus” e “HP”), vari telefoni cellulari ed orologi “Rolex” ed “Ansol”, nonché alcune armi bianche. Il deposito, retrobottega di un negozio di articoli usati e d’occasione, era gestito da un novarese di origine marocchina, classe 1975, a pochi passi dal centro cittadino e dalla Stazione ferroviaria dove recentemente, favorito dalla bella stagione, il fenomeno dei furti di biciclette aveva registrato una decisa impennata. Il titolare è stato, quindi, indagato per ricettazione e riciclaggio in quanto le indagini portano a ritenere che tutta la refurtiva raccolta fosse periodicamente inviata in paesi del Maghreb. Le indagini e gli approfondimento sono ancora in corso. I Carabinieri, infine, invitano tutti coloro che, nell’ultimo bimestre, hanno subito furti di oggetti compatibili con quanto rinvenuto è invitato a contattare il N.O.R. Carabinieri di Novara per visionare la merce recuperata producendo la denuncia di furto e/o altra documentazione che ne comprovi la titolarità

