Milano - Si conoscono da sempre, si capiscono al volo e hanno una passione comune: la musica. Andrea Bonomo, Lallo Visconti, Ruben Vaghi e Sergio Ratti sono i componenti de La Cricca, band pop che sta riscuotendo sempre più successo grazie anche al nuovo singolo “Condannato”. Il gruppo inizia ad esibirsi come cover band nei locali, consolidando una bella amicizia piena di complicità poi la svolta arriva dopo un'esibizione al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (NO). Marco Cerutti, titolare della Diverso Records di Borgomanero (NO) decide di investire in questo gruppo, credendoci fino in fondo. La Cricca ha cosi iniziato a registrare il primo album “In Qualche Modo”, composto da dieci brani più significativi, tra gli oltre trenta che la band aveva in cantiere, ed entra inoltre a far parte dei vincitori dellʼHeiniken Jamminʼ Festival di Mestre 2011. In titolo “In Quache Modo” sta per “In qualche modo questo disco uscirà” frase che ha spinto la band a superare i numerosi impedimenti che si sono presentati durante la sua realizzazione. I quattro componenti, fedeli al loro nome La Cricca, si difendono lʼun lʼaltro come amici, compagni, una cricca, appunto. La band ha inoltre promosso lʼalbum anche allʼestero, in particolare nel mercato dellʼEst Europa che li ha visti ospiti al GRANATOS FESTIVAL in Lituania dove hanno condiviso il palco con James Morrison e vincitori del Discovery Festival di Varna in Bulgaria con il brano “Unica”.

