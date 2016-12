Novara -

“È un’occasione importante per proseguire e rilanciare un progetto rilevante e di successo come Novara è Sport con nuovi obiettivi e prospettive rinnovate”. Così l’Assessore comunale uscente allo Sport Giovanni Agnesina nel commentare il convegno Sport e sviluppo territoriale tenutosi in questa prima metà di giugno 2014 nell’aula magna dell’Università.

Alla presenza di relatori quali Antonella Capriello, Stefania Cerutti, Piercarlo Rossi e di un vasto pubblico è stato, quindi, presentato il nuovo accordo che permetterà di portare avanti in una nuova ottica le idee di Novara è Sport.

“Ormai da tempo- ha proseguito- Agnesina- sono venuti meno i contributi degli Enti pubblici che non sono più in grado di supportare economicamente questo tipo di manifestazioni. Anche per questo, ma soprattutto per raggiungere nuovi obiettivi più ‘ambiziosi’ abbiamo pensato ad una partnership con l’Università.

Il nostro scopo è quello di creare una sinergia atta a poterci presentare e concorrere in Europa per vincere bandi interessanti quali quelli del Turismo sportivo. Non sono progetti- ha precisato l’Assessore allo Sport- rivolti all’agonismo. Al contrario, proprio come nello spirito di Novara è sport, essi mirano a sviluppare gli sport di base, l’inserimento sociale attraverso l’attività fisica anche delle persone diversamente abili.

Infine, interessante e importante per la nostra città, molti bandi sono anche rivolti ad ‘Erasmus’ sportivi che possano portare atleti di altri paesi a fare esperienza presso le nostre società e viceversa, abbinando non solo un ampliamento delle conoscenze sportive, ma anche di quelle culturali dei luoghi che si vanno a visitare e con cui si entra in contatto. Tutto questo, siamo certi- ha chiosato Agnesina- non potrà che portare ad un rilancio positivo non solo per la manifestazione Novara è sport in generale, ma anche delle attività e della nostra città”.