Novara -

Il Servizio Tributi del Comune di Novara comunica che le bollette della TARI (l’imposta sulla produzione dei rifiuti il cui primo acconto va versato entro il 30 giugno) sono in distribuzione a partire da lunedì 16 giugno 2014. Nelle buste per il contribuente è presente il modello F 24 già compilato, con quale effettuare il pagamento. Inoltre sul sito comunale, per gli utenti registrati, è possibile scaricare i modelli di pagamento F24 alla pagina http://unica.comune.novara.it/novara/

Per chi non lo avesse già fatto, si suggerisce di registrarsi sulla pagina Servizi Online del sito www.comune.novara.it (la procedura è semplicissima e richiede pochi minuti) e , appunto, scaricare il proprio modello F24 riguardante questa tassa. Si tratta di un servizio scelto da un numero in costante ascesa di novaresi: la percentuale, infatti, di accesso ai servizi informatici dell’Ufficio Tributi ha ampiamente superato il 60% dei concittadini. Il 30 giugno è la scadenza fissata per il versamento del primo acconto o il pagamento in unica soluzione primo e secondo acconto della TARI.

Entro il 16 settembre, invece, è previsto il secondo acconto TARI (per chi ovviamente non avesse deciso per il pagamento entro il 30 giugno) che poi verrà completamente saldata per il 16 dicembre 2014. Nella stessa giornata del 16 dicembre andranno saldate anche la IMU e la TASI.

Per quanto concerne il pagamento della tassa sulle Lampade Votive, l’Ufficio Tributi ricorda che questa (fissata a 24 euro a lumino) andrà pagata entro sabato 26 luglio. I 12653 utenti registrati riceveranno a casa una reversale di incasso che potrà venire pagata con diverse modalità: in primo luogo presso qualsiasi filiale italiana Unicredit (che è il tesoriere comunale), oppure on line sul portale comunale, autenticandosi sulla pagina “Servizi On Line”.

Ancora, i cittadini interessati potranno pagare tramite Home Banking sul conto di tesoreria indicato nella reversale, specificando il numero della propria reversale. Infine, rimane la possibilità di versare presso lo sportello POS del Cimitero in via Curtatone con bancomat o carta di credito (non è possibile saldare in contanti). Grazie a queste modalità di pagamento l’amministrazione comunale risparmierà oltre 9 mila euro rispetto ai costi della bollettazione MAV utilizzata sino allo scorso anno, risultata troppo onerosa