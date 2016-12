Verbania - Nell’ambito della XV edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi Malescorto, che si svolgerà a Malesco (VB) dal 28 luglio al 2 agosto 2014, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola promuove il concorso per cortometraggi trasmettereArchitettura. Obiettivo è quello di esplorare e indagare il rapporto architettura/paesaggio e far “parlare” l’architettura, rendendola soggetto della narrazione e non semplice scenografia: spesso anche nella grande cinematografia l'architettura è utilizzata solo in funzione della caratterizzazione emotiva del racconto, senza divenirne mai protagonista. Il concorso propone quindi l'occasione per una riflessione sullo spazio costruito, dall'uomo, per l'uomo. La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità o di dimora. E' ammesso un solo cortometraggio per partecipante. Malescorto, inoltre, va al passo con i tempi e, tenendo conto delle nuove tecnologie e tendenze, lancia una nuova sfida: la realizzazione di smart short, cortometraggi intelligenti, dove smart indica anche l’amore per l’high tech e short il cortometraggio. Così, i corti che parteciperanno al concorso trasmettereArchitettura devono avere una durata massima di 5 minuti ed essere realizzati con telefoni cellulari o tablet. Le opere inviate per la preselezione dovranno pervenire alla sede del festival entro il 20 giugno 2014 . Sabato 2 agosto alle 21.00 si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione con la proiezione de corti vincitori e le premiazioni. Questi i premi in palio dalla sezione trasmettereArchitettura: primo premio € 500, secondo premio € 300, terzo premio € 100.(premi offerti dall’Ordine degli Architetti P.P.C delle province di Novara e VCO). La preselezione dei cortometraggi verrà effettuata a cura dell'Ordine. I cortometraggi verranno esaminati da una giuria composta da 3 persone, di cui due nominate dal Consiglio dell'Ordine e una nominata dal direttore artistico di Malescorto, Giancarlo Baudena. Il concorso trasmettereArchitettura nasce all'interno del progetto Trasmettere l'Architettura, appuntamento ideato nel 2008 dall’Ordine e inserto da allora con successo all’interno della programmazione del Novara Cine Festival Per ulteriori informazioni: www.comune.malesco.vb.it/Malescorto www.architettinovaravco.it

