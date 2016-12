Novara - Con circa 190 iscritti sulle quattro sedi (scuole Buscaglia, Galvani, Levi e Don Ponzetto) sono partiti questa mattina, lunedì 16 giugno 2014 i centri estivi comunali. Si comincia, come sempre con i bambini delle scuole primarie, che avranno a disposizione 6 settimane di attività, fino al 25 luglio. Tema di quest’anno Mary Poppins che tra giochi, sfide a squadre, laboratori, prove per lo spettacolo finale e gare sportive, affronteranno tematiche quali la famiglia, il rapporto con gli adulti e la crescita; il tutto accompagnati e aiutati dagli educatori e dalla cooperativa Eurotrend. «Quest'anno - spiega l'Assessore all'Istruzione Margherita Patti - il progetto educativo predisposto dalla cooperativa che gestisce in appalto per conto del comune il servizio dei centri estivi è stato integrato con una serie di attività in ambito sportivo (basket, pallavolo e arti marziali), artistico (danza) creativo (con le proposte del progetto Creativicittà). I bambini andranno in piscina e, nel primo turno, usufruiranno delle strutture posate in centro città per gli Streetgames. Inoltre, siamo riusciti a mantenere - aggiunge Patti - il rapporto 1-10 tra educatori e bambini, garanzia di una più alta qualità del servizio. Siamo comunque sempre a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità e osservazione» Dal 30 giugno e fino al 25 toccherà poi ai bambini delle scuole dell'infanzia. I centri estivi a loro riservati si svolgeranno presso le scuole Elve Fortis, Galvani e Collodi; il programma, con le debite differenze, sarà, comunque, sostanzialmente analogo.

