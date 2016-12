Novara - L’Organizzazione Sindacale Unione Sindacale Pubblico Impiego (USB PI) ha proclamato uno sciopero generale dei dipendenti di tutti i comparti del pubblico impiego per l’intera giornata o turno di lavoro di giovedì 19 giugno 2014 ( si fa presente che per la Sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del 19 giugno a fine orario del turno serale). I servizi erogati dall'ASL NO di Novara, in conseguenza di tale sciopero, potranno, pertanto, subire interruzioni o ritardi, fatti salvi quelli indispensabili garantiti per legge.

