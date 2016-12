Novara -

«Sempre più strutture si dimostrano attente alla qualità e alla sua certificazione – ha esordito Cristina D’Ercole, segretario generale dell’Ente camerale – tanto è vero che il loro numero è aumentato di oltre il 20% dal 2009 ad oggi, arrivando a coinvolgere 81 ristoranti, 35 hotel, 16 agriturismi e 9 campeggi».

E, infatti, sono ben 141 le strutture novaresi che hanno ottenuto nel 2014 il prestigioso riconoscimento Marchio Ospitalità Italiana, promosso dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche di Roma in collaborazione con il sistema camerale.

La consegna del riconoscimento a quelle strutture che lo hanno ottenuto quest’anno per la prima volta è stata non solo l’occasione per gettare uno sguardo ai dati relativi al turismo provinciale che evidenziano, in particolare, l’incremento della spesa dei viaggiatori stranieri nel Novarese, passata da 70 a 82 milioni di euro nel periodo 2009-2013, ma anche per ricordare le iniziative intraprese per la valorizzazione del comparto in vista di Expo Milano 2015, tra cui la realizzazione di laboratori progettuali che hanno coinvolto 46 operatori del territorio.

«L’azione più recente prende il via proprio oggi – ha continuato D’Ercole - con la sottoscrizione di un accordo tra il sistema camerale del Piemonte e la società Explora, Destination Management Organization nata per promuovere l’intera offerta turistica lombarda. Con questo accordo l’attività di Esplora verrà estesa anche all’offerta turistica piemontese attraverso un approccio basato sui Club di Prodotto, vale a dire su fattori quali la motivazione e l’esperienza».

Fattori d’importanza strategica anche secondo Piero Zagara, responsabile per le relazioni commerciali di IS.NA.R.T. «Da un’indagine condotta su 7mila turisti in 230 località italiane è emerso che la scelta della destinazione è influenzata in primis dal passaparola di amici e parenti e dall’esperienza personale. Tra i punti di debolezza del nostro sistema nazionale – ha aggiunto Zagara – c’è una visione del turismo fine a se stesso, con uffici spesso chiusi nei weekend, un’eccessiva confusione sull’offerta culturale e turistica e una scarsa diffusione del WI-FI. Ma possiamo contare su risorse che fanno sognare, dalla cucina alla natura, dalla moda alle tradizioni. I turisti cercano prima di tutto la qualità, che oltre ad essere certificata va comunicata».

Certificazione volontaria e gratuita, rinnovabile ogni anno ed assegnata da una Commissione di esperti a seguito delle valutazioni formulate in loco da un tecnico incaricato da Isnart, sulla base dei parametri previsti dal disciplinare di riferimento, il Marchio è stato conseguito da: i ristoranti “Mottarone” (Briga Novarese), “Ca’ The place to be” (Novara), “L’alchimista” (Oleggio Castello), “La Cicogna” (Terdobbiate) e “La Brenta” (Tornaco); l’agriturismo “Al Pum Rus” (Sozzago) e il campeggio “Punta di Crabbia” (Pettenasco).

Tutte le strutture in possesso della certificazione sono consultabili sul sito www.10q.it.