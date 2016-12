Novara - «Questo libro è un atto di memoria nei confronti di un popolo che ha dimenticato se stesso nella sua corsa verso la latinizzazione». Così Sebastiano Vassalli nel commentare, nella prima serata dei Giovedì letterari in biblioteca a palazzo Vochieri, il suo ultimo libro “Terre selvagge”. Ad accompagnare la platea nella serata Roberto Cicala, editore di Interlinea, Paola Turchelli, Assessore comunale alla Cultura, e Giancarlo Andenna, professore di Storia Medievale alla Cattolica di Milano. «Tradizione e rinnovamento, memoria e futuro sono al centro di questo libro così come lo sono del lavoro che è stato fatto e che continua ad essere fatto perché la cultura e la biblioteca di Novara possano essere sempre più parte di tutti noi. Ad 11 anni di distanza dalla serata dei Giovedì letterari il cui fulcro è stata “La Chimera”, è un piacere ed uno stimolo a fare sempre meglio avere qui Sebastiano Vassalli con un testo che racconta della nostra storia, della storia delle nostre terre» ha ricordato in apertura l’Assessore Turchelli. «È una storia novarese quella contenuta in questo libro, come lo erano quelle de “La Chimera” e di “Cuore di pietra”, ma non credo che ne scriverà altre perché dal punto di vista letterario il tema, da parte mia, è esaurito- ha proseguito Vassalli- La grande letteratura, infatti, ritengo sia fatta di grandi personaggi che quasi mai corrispondono ai grandi uomini. Nel novarese abbiamo avuto un vescovo, un architetto, un nobile decaduto e il paesaggio. Di ognuno di loro ho già scritto e non credo che lo farò ancora in futuro, ma volevo dare a questa città una letteratura tutta sua che non aveva e di cui, tuttavia, aveva bisogno» ha concluso Vassalli. Ed ecco allora dispiegarsi davanti al lettore la pianura dei Campi Raudi con le sue paludi e le sue foreste, i cimbri che avanzano e gli eserciti di Silla e Mario pronti a fronteggiarli e, infine, a dominare tutti indistintamente il Monte Ros, il Monte Rosa, con la sua ombra e le sue nevi parte di quel paesaggio che in questo romanzo diventa protagonista.

