Stresa - Il terzo convegno internazionale sulla Statistica funzionale e operativa approda in Italia, dopo le edizioni del 2008 a Tolosa e del 2011 a Santander. Organizzato dal Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, IWFOS 2014 (International Workshop on Functional and Operational Statistics) sarà ospitato a Stresa dal 19 al 21 giugno, presso l'hotel "La Palma". Scopo della conferenza, organizzata su iniziativa del gruppo di lavoro francese "Staph", è di evidenziare le tendenze principali nelle diverse aree della statistica funzionale, attraverso lo scambio di idee e la promozione di collaborazioni tra ricercatori di differenti paesi. In questa terza edizione, che per il DiSEI sarà coordinata dal professor Ernesto Salinelli, il focus sarà anche orientato sui temi dell'apprendimento automatico (machine learning) e la statistica di grandi dimensioni. A stimolare il dibattito interverranno relatori provenienti da diversi paesi europei ed extra-europei: Graciela Boente (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Hervé Cardot (University of Bourgogne, France); Sara Van De Geer (ETH Zentrum, Zürich, Switzerland); Mengmeng Guo (Southwestern University of Finance and Economics, P.R. China); Siegfried Hoermann (Université Libre de Bruxelles, Belgique); Steve Marron (University of North Carolina, USA); Dimitris Politis (University of California, USA); Richard Samworth (University of Cambridge, UK); Piercesare Secchi (Politecnico di Milano, IT). Sul sito web del Convegno http://iwfos2014.unipmn.it/ è possibile avere tutti i dettagli del programma e le modalità di partecipazione all'evento.

